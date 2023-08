Il significato del ciondolo-moneta di Camilla (e cosa c’entrano Kate e Meghan) In una delle ultime apparizioni pubbliche, Camilla ha sfoggiato un nuovo gioiello.

A cura di Giusy Dente

La neo regina Camilla, Meghan Markle, la principessa Kate Middleton: cosa hanno in comune queste tre donne così diverse? Hanno la passione per lo stesso brand di gioielli.

I gioielli preferiti nella royal family

Kate Middleton e Meghan Markle hanno stili molto diversi quando si tratta di abbigliamento e accessori. La prima è una donna raffinata, il più delle volte opta per un'estetica conservatrice e classica. Il coat dress colorato è il must del suo guardaroba e in fatto di gioielli predilige le perle (come Elisabetta II), ma possiede anche diversi orecchini low cost, che alterna a quelli preziosissimi della collezione reale. La moglie di Harry, al contrario, ha una passione per i toni neutri, difficilmente sfoggia i colori. In fatto di gioielli preferisce quelli dallo stile moderno e ha sempre un anellino al mignolo dal significato simbolico.

La principessa del Galles è una fan dei gioielli di Monica Vinader da molti anni, possiede diversi pezzi del marchio, che anche Meghan Markle ha poi incorporato nella sua collezione, negli ultimi anni. Se ne è lasciata conquistare anche la regina Camilla, che ha assegnato al brand il Queen's Award 2022 per l'impegno in nome della sostenibilità. Ha indossato la loro collana con ciondolo a forma di moneta durante una visita all'annuale Sandringham Flower Show, lo scorso luglio.

in foto: ciondolo Monica Vinader

Il significato del gioiello di Camilla

Una delle ultime uscite pubbliche di Camilla, prima della partenza per le vacanze estive, è stata al Sandringham Flower Show con re Carlo III. Poi la coppia è partita alla volta della Scozia: stanno trascorrendo l'estate al castello di Balmoral, come di tradizione. In quell'occasione la regina ha sfoggiato un nuovo gioiello: non appartiene alla collezione reale, ma alla sua collezione personale. Si tratta di un gioiello di Monica Vinader, brand molto apprezzato nell'ambiente reale. Questo ciondolo moneta, in particolare, ha un significato simbolico importante e costa 110 euro. Il ciondolo d'oro è ispirato da una rara moneta celtica raffigurante una regina guerriera: è un simbolo artigianale di forza, potenza e coraggio.