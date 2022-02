I gioielli preferiti di Kate Middleton sono quelli che Meghan Markle non indossa mai Meghan Markle e Kate Middleton sono due donne molto diverse, anche nelle scelte stilistiche. I gioielli preferiti dell’una, sono quelli che l’altra non ha mai indossato, se non in un’occasione.

A cura di Giusy Dente

Hanno in comune l’aver sposato due principi, ma Meghan Markle e Kate Middleton non potrebbero essere più diverse. Le due duchesse si differenziano per scelte di vita, comportamenti, stile. La moglie di William d’Inghilterra si è sempre trovata perfettamente a proprio agio nei panni di futura regina, ha sempre rispettato l’etichetta, è amatissima dagli inglesi e impeccabile in ogni occasione. Viceversa la duchessa di Sussex da un lato non è forse mai stata davvero accolta con calore in famiglia, ma dall’altro lei stessa ha respinto quella vita ‘formale’ a vantaggio della libertà. Oggi lei e Harry vivono lontano da Londra, si sono svincolati dagli obblighi reali. Un dettaglio da cui traspare ulteriormente la lontananza tra le due, sta nei gioielli che indossano in pubblico.

in foto: Kate Middleton con orecchini di perle

I gioielli preferiti di Kate Middleton

I gioielli preferiti di Kate Middleton sono senza dubbio quelli di perle, che ha indossato maggiormente in pubblico in occasioni più o meno importanti. Le perle sono sicuramente una scelta elegante e di classe, rispecchiano molto l'immagine raffinata che la duchessa di Cambridge ha sempre dato di sé, pur ponendosi in modo umile e vicino al popolo. La collana indossata i funerali del principe Filippo era proprio di questo tipo: quattro fili di perle giapponesi.

in foto: Kate Middleton ai funerali del principe Filippo

Lo stesso collier lo aveva già indossato anche nel 2017, per le nozze di platino (70 anni di matrimonio) della sovrana e del consorte. Prima di lei era stato visto solo al collo di Lady D, che lo aveva sfoggiato nel 1982 durante un banchetto a Hampton Court Palace. E proprio della principessa Diana erano anche gli orecchini (di perle) che aveva ai lobi in occasione del Remembrance Day 2021, gli stessi pendenti a goccia scelti per i tre ritratti ufficiali diffusi nel giorno del 40esimo compleanno, realizzati da Paolo Roversi. In questo modo la duchessa ha voluto ricordare la principessa triste, testimoniare l'ammirazione e il rispetto nei suoi confronti.

in foto: Kate Middleton al Remembrance Day 2021

I gioielli preferiti di Meghan Markle

Meghan Markle ha una passione per i gioielli personalizzati: quelli che indossa non sono quasi mai casuali, ma sono un suo modo per comunicare. Basti pensare a quando ha indossato una collana con delle costellazioni apparentemente senza significato, che era invece una dedica per i due figli: costellazione del Gemelli per Lilibet Diana (nata il 4 giugno) e costellazione Toro per Archie (nato il 6 maggio). Oppure quando ha messo al collo per un'apparizione televisiva uno strano ciondolo con simbolo di Venere e pugno di protesta: era il suo modo per celebrare la femminilità e il potere delle donne.

in foto: Meghan Markle

Meghan Markle ha ereditato alcuni pezzi dalla principessa Diana, ma raramente è stata vista in pubblico con le perle, che invece sono le pietre preferitae di Kate Middleton. Anche in questo le due donne sono molto diverse, perché la predilezione della duchessa di Sussex è per creazioni moderne e originali, soprattutto se realizzate da giovani designer. Ama in particolar modo i dettagli scintillanti, quindi i diamanti, ma anche le pietre purché colorate.

in foto: Meghan Markle

"Probabilmente è il suo modo per mostrarsi in chiave giovane e trendy" ha spiegato Sarah Buck a The Express. L'esperta di gioielli ha aggiunto: "L'unico gioiello di perle indossato da Megan Markle è un paio di orecchini di diamanti e perle che le sono stati regalati dalla Regina. Le perle e in particolare i fili di perle sono visti come tipicamente britannici".