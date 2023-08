Meghan Markle casual e raffinata per la passeggiata in centro: è una fan dei colori neutri Mentre Harry è lontano per alcuni impegni di lavoro, Meghan Markle si è goduta una tranquilla passeggiata a Montecito con un look casual e raffinato.

Meghan Markle durante il viaggio in Irlanda del 2018

Le apparizioni di coppia in pubblico di Meghan Markle e Harry ultimamente sono state poche. Prima un video per l'associazione benefica Archewell (con look coordinato) poi alcune foto scattate dai paparazzi all'uscita di un ristorante, in occasione del compleanno di lei (ha festeggiato 42 anni). Subito dopo il figlio di re Carlo III è partito per l'Asia, dunque trascorrerà questi giorni lontano da sua moglie. Alcuni impegni di lavoro lo hanno portato prima a Tokyo e poi a Singapore. Nonostante le intense giornate ha trovato il tempo per una sessione di shopping: è stato avvistato al centro commerciale, intento a fare acquisti proprio per la sua dolce metà. L'ex attrice, dal canto suo, si è goduta in solitaria il concerto di Taylor Swift e poi una tranquilla passeggiata a Montecito, con la guardia del corpo.

Meghan Markle icona di stile

La nuova vita di Harry e Meghan è a Montecito, in California, assieme ai due figli Archie e Lilibet. La coppia con la cosiddetta Megxit ha scioccato il mondo intero: hanno lasciato Londra, hanno preso le distanze dalla royal family, hanno rinunciato ai doveri e ai diritti di membri senior della famiglia reale. Lo hanno fatto in nome di una vita più libera e meno vincolata. Ora si stanno dedicando a diversi progetti, nel mondo della comunicazione e con la loro associazione di beneficenza. Proprio a Montecito è stata vista Meghan Markle, intenta a fare una tranquilla passeggiata in compagnia di una guardia del corpo. Assente Harry, volato in Asia per impegni di lavoro.

Meghan Markle in visita all’Università di Johannesburg nel 2019

Per il giro in centro, l'ex attrice di Suits ha scelto un look casual, ma a cui ha conferito un taglio sofisticato e raffinato. Ha indossato un maglione di cashmere abbinato a un cappotto cammello di Max Mara, il must have dei suoi outfit, un capo intramontabile che ama particolarmente e che ha sfoggiato spesso. Ha aggiunto un paio di jeans bianchi di Frame, impreziosendo il tutto con accessori griffati. Ha puntato su un foulard con stampa blu e marrone chiaro di Hermès, cintura Givenchy, slingback Chanel, maxi bag bianca Goyard e preziosi orecchini Lanvin.

Meghan Markle durante il tour in Australia del 2019

Perché Meghan Markle predilige i toni neutri

Quando era duchessa e frequentava gli ambienti reali, Meghan Markle indossava pochissimo i colori. Nel suo stile, le tonalità più frequenti sono sempre state quelle neutre: è una fan di nuance come bianco, marrone, beige, tortora. Anche ora, che è lontana da Londra, sono quelle su cui punta più spesso, perché perfettamente allineate al suo stile chic, raffinato, sofisticato. La scelta di evitare le tonalità accese era ben ponderata, quando era a Londra con la royal family. Ha spiegato, infatti, che era un modo per rispettare il dress code e al tempo stesso non avere problemi: quasi un modo per passare inosservata.

Meghan Markle in Germania nel 2022

L'etichetta, infatti, impone che non ci vesta mai dello stesso colore della regina, né di un altro membro della famiglia. "Quindi mi chiedevo: quale colore non indosserebbero mai? Il cammello? Il beige? Indossavo molti toni neutri perché cercavo di non farmi notare. Non si può certo dire che io non abbia fatto tutto il possibile per unirmi a loro, non avrei mai voluto metterli in imbarazzo in nessun modo" ha spiegato nel documentario Harry e Meghan, di Netflix.