Harry in viaggio senza Meghan Markle: al centro commerciale fa shopping per sua moglie Harry è all’estero per alcuni impegni. Nonostante le giornate piene ha trovato il tempo per una sessione di shopping, per portare un souvenir a Meghan Markle.

A cura di Giusy Dente

Harry e Meghan

Le apparizioni di coppia in pubblico di Harry e Meghan sono sempre più sporadiche. Si vocifera che ci sia una crisi matrimoniale in corso, addirittura c'è chi ipotizza un possibile divorzio imminente, come l'esperta Jennie Bond. Di recente sono stati viti insieme in due occasioni. Prima è stata la volta di un video a scopo benefico, che hanno girato (indossando look coordinati) in nome dell'associazione Archewell da loro fondata. Poi sono stati paparazzati all'uscita di un ristorante italiano, in occasione dei festeggiamenti per il 42esimo compleanno dell'ex attrice. Al momento Harry è in viaggio senza sua moglie, ma al suo rientro a casa sembra che le porterà un regalo.

Harry e Ignacio Figueras al centro commerciale

Harry fa acquisti per sua moglie

La nuova vita di Harry e Meghan è lontano da Londra: è a Montecito, in California, assieme ai due figli Archie e Lilibet. La coppia sta portando avanti diversi progetti: l'ultimo colpo che hanno messo a segno è l'acquisto (per 3 milioni di dollari) dei diritti del libro Meet Me at the Lake che trasformeranno in un film per Netflix. Al momento in due sono fisicamente lontani. Lei è rimasta a Los Angeles dove è stata anche avvistata al concerto di Taylor Swift; lui è volato all'estero per alcuni impegni.

Harry e Meghan

Harry è andato a Tokyo in occasione dell'International Sports Promotion Society Sports Values Summit. Poi si sposterà a Singapore, dove questo fine settimana giocherà una partita di polo di beneficenza con l'amico Ignacio "Nacho" Figueras. Lo scopo dell'evento è raccogliere fondi da destinare a Sentebale, associazione benefica co-fondata proprio da Harry e dal Principe Seeiso del Lesotho nel 2006, che sostiene i bambini dell'Africa colpiti da COVID-19 e HIV. Quando si tratta di sport unito a cause benefiche, il 38enne è sempre in prima fila.

Leggi anche Meghan Markle e Harry tornano in video insieme: il significato del look coordinato

Harry e Meghan

Non a caso è fondatore anche degli Invictus Games, un evento in cui veterani di guerra con disabilità competono in diverse discipline, in nome dei valori sani dello sport. Nonostante i numerosi impegni in terra asiatica, il figlio di re Carlo III ha trovato il tempo per dedicarsi a una sessione di shopping, non per sé, bensì per sua moglie. Sui social l'amico Ignacio Figueras ha condiviso uno scatto che li vede al centro commerciale, intenti a comprare souvenir per le rispettive consorti, da portare a casa. "Shopping per le nostre mogli" si legge nella didascalia. Sarà forse un regalo di compleanno in ritardo?