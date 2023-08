Meghan Markle e Harry tornano in video insieme: il significato del look coordinato Meghan Markle è apparsa in video con Harry, per dare una comunicazione che riguarda la loro associazione, la Archewell. Look in toni neutri per entrambi.

Meghan Markle in Blue Sand

Meghan Markle e Harry sono decisamente lontani dai riflettori: in questo periodo si sono fatti vedere pochissimo in pubblico. Eppure il gossip non si è certo placato nei loro confronti: la coppia continua ad attirare molta curiosità, si parla anche di crisi matrimoniale. I due hanno fatto una scelta di vita drastica, senza precedenti (costata cara in termini di popolarità e consensi): sono usciti dalla royal family. Hanno rinunciato a doveri e privilegi e si sono trasferiti dall'altra parte del mondo, alla ricerca di una vita meno esposta, più libera. Ora si sono stabiliti a Montecito, in California, dove portano avanti diversi progetti e dove fanno i genitori: hanno due figli, Lilibet e Archie. I due hanno girato un video per un progetto che hanno molto a cuore. È stata la prima apparizione ufficiale di coppia dopo molto tempo.

Il video di coppia di Meghan e Harry

Subito dopo aver rinunciato al titolo di membri senior della royal family, Meghan Markle e Harry hanno fondato un'associazione. La Archewell è nata nel 2020 e il nome richiama quello del loro primogenito Archie (nato nel 2019). L'organizzazione, come si legge sul sito ufficiale, vuole fare del bene e rendere il mondo un posto migliore: "In tutto ciò che facciamo c'è la convinzione fondamentale che il nostro benessere collettivo e la nostra salute mentale siano fondamentali. I nostri tre pilastri principali sono costruire un mondo online migliore, ripristinare la fiducia nelle informazioni e, soprattutto, elevare le comunità" c'è scritto.

in foto: dolcevita Blue Salt

La Archewell ha contribuito all'istituzione di un fondo chiamato Responsible Technology Youth Power Fund. L'iniziativa ha raccolto 2 milioni di dollari da distribuire tramite sovvenzioni a enti di beneficenza pubblici, giovani e organizzazioni che lavorano per rendere il web un posto sicuro. È una causa che ai Sussex sta molto a cuore, avendo vissuto sulla propria pelle l'odio online. Alcuni destinatari delle prime sovvenzioni hanno ricevuto la telefonata dei duchi di Sussex, che hanno dato loro la bella notizia.

in foto: gonna Blue Salt

Il look di Meghan Markle

La duchessa per la fatidica telefonata ripresa in video ha indossato per la prima volta un nuovo brand: Blue Salt. Il marchio, noto per le creazioni in cashmere, ha tra i suoi clienti anche Kaia Gerber e Gigi Hadid. Meghan Markle ha optato per un coordinato color cammello: dolcevita smanicato con gonna a tubino dall'ampia fascia in vita abbinata. I due pezzi costano rispettivamente 185 euro e 215 euro. L'ex attrice è d sempre una fan dei toni cammello, in particolare dei cappotti in questa nuance elegante e sofisticata.

Meghan Markle in Blue Sand

È un colore neutro che non attira troppo l'attenzione, risulta calmante e rilassante, perfetto non non imporsi. Insomma, sembra che anche stavolta abbia scelto questo colore per passare quasi inosservata, proprio come era solita fare quando era con la royal family. È stata lei stessa a raccontare nel documentario Netflix "Harry&Meghan" che la scelta di toni neutri (bianco, beige, tortora, marrone) era strategica, per mantenere la pace in famiglia e non entrare in conflitto con loro. Non ha mai indossato i colori, che erano caratteristici degli outfit della regina e di Kate Middleton.

Pantaloni beige e camicia bianca per Harry, dunque toni neutri anche per lui, che coordinandosi al look di sua moglie ha simbolicamente smentito le voci di crisi di coppia che circolano sempre più insistentemente.