Harry e Meghan produrranno il film tratto da Meet Me at the Lake, la cui trama ricorda le loro vite I duchi di Sussex hanno acquistato, per 3 milioni di dollari, i diritti del libro Meet Me at the Lake che trasformeranno in un film per Netflix. La trama del romanzo dell’autrice e giornalista Carley Fortune ricorda le vite di Harry e Meghan.

A cura di Stefania Rocco

Harry e Meghan non rinunciano all’idea di sfondare a Hollywood e diventano produttori cinematografici. I duchi di Sussex hanno acquistato per 3 milioni di dollari i diritti del libro Meet Me at the Lake, best seller del New York Times scritto dalla giornalista Carley Fortune, con l’intento di trasformarlo in un film per Netflix. Si tratta del primo grande progetto che vede i duchi di Sussex coinvolti nell’industria cinematografica. E, stando a una serie di circostanze, potrebbe rivelarsi particolarmente fortunato. Anche perché la trama del libro presenta diversi punti in comune con le vite private di Harry e Meghan.

Meet at the Lake ambientati a Toronto, dove Meghan Markle ha girato Suits

Fern Brookbanks e Will Baxter sono i protagonisti del libro Meet Me at the Lake. Casey Fortune ha ambientato la storia a Toronto, dove Meghan Markle ha vissuto a lungo mentre girava la serie Suits. Fern e Will iniziano una relazione resa complicata dalla storia personale e familiare che entrambi si trascinano dietro. Uno dei due ha perso un genitore in un incidente automobilistico, un episodio che ricorda la scomparsa di lady Diana, madre di Harry. Entrambi combattono contro la depressione, l’abuso di droghe (di cui Harry ha ammesso di avere fatto uso nella biografia Spare) e la depressione post partum, vissuta da Meghan dopo la nascita del piccolo Archie. Attraverso la storia raccontata nel best seller, quindi, Harry e Meghan avranno l’opportunità di portare sul piccolo schermo anche un po’ di se stessi e delle loro vicende personali.

La casa editrice è la stessa che ha prodotto Spare

La casa editrice del best seller di Casey Fortune è la Penguin Random House, la stessa che ha pubblicato la biografia del principe Harry. Anche per questo motivo i duchi di Sussex potrebbero avere avuto la meglio nell’acquisto dei diritti del libro. Inoltre, pare che l’autrice sia amica di Meghan Markle, conosciuta anni fa a Toronto, città nella quale entrambe hanno vissuto.