Hungry Bird, il nuovo film di Antonio Capuano con Teresa Saponangelo e Vinicio Marchioni: inizio riprese a Napoli Iniziano oggi a Napoli le riprese di Hungry Bird, il nuovo film di Antonio Capuano, che torna dietro la macchina da presa a quattro anni di distanza dall'ultima regia. Protagonisti: Teresa Saponangelo e Vinicio Marchioni. Fanpage.it anticipa trama, cast e le prime informazioni sull'atteso film del maestro pluripremiato della nostra cinematografia.

Iniziano oggi a Napoli le riprese di Hungry Bird, il nuovo film di Antonio Capuano, maestro pluripremiato della nostra cinematografia, che torna dietro la macchina da presa a quattro anni di distanza dall’ultima regia, quel Buco in testa tanto apprezzato dalla critica, che valse alla protagonista Teresa Saponangelo il Nastro d’Argento Miglior Attrice. Saponangelo sarà di nuovo prima attrice insieme a Vinicio Marchioni. Il film è prodotto da Andrea Leone e Antonella Di Martino per Mosaicon Film, Dario Formisano per Eskimo, Nicola Giuliano, Francesca Cima e Cartlotta Calori per Indigo Film, Lucy De Crescenzo per Europictures, e con Rai Cinema.

La trama di Hungry Bird

Capuano torna ora a dirigere Teresa Saponangelo accanto a un altro grande attore italiano, Vinicio Marchioni. Hungry Bird sarà un intenso legal-drama da camera che racconterà la sofferta battaglia legale intrapresa tra Marta e Guido per la custodia del loro unico figlio di 8 anni Andrea (interpretato da Andrea Migliucci). Quarantenni già separati, i due chiedono al tribunale, per un’ulteriore chiarificazione, la sentenza cosiddetta “Giudiziale”, che stabilisca una volta per tutte – e definitivamente – i giorni che il bambino dovrà passare con l’uno o con l’altro. Il film sarà la ricostruzione accanita di queste perizie, per le quali ancora una volta i protagonisti dovranno raccontare e raccontarsi, in una lotta estenuante e ai limiti della resistenza. Uno scontro doloroso che non fa sconti e vincitori, e da cui nessuno sarà escluso, neanche e soprattutto il piccolo Andrea.

Antonio Capuano sul set di Hungry Bird

L'opera di Antonio Capuano e il legame con Paolo Sorrentino

Con Hungry Bird Antonio Capuano, artista eclettico e sapiente del nostro cinema e mentore di altri grandi registi come Paolo Sorrentino (che lo omaggia con un generoso e riconoscente cameo in È stata la mano di Dio), si accinge a girare la sua 14esima regia. La sua carriera è costellata di riconoscimenti importanti tra cui la vittoria della Settimana della Critica a Venezia col film d’esordio “Vito e gli altri”, le due candidature al Leone d’oro per “Pianese Nunzio” e “Luna rossa” e la vittoria nel 2022 del David di Donatello speciale.

Il film si avvale inoltre della collaborazione di numerose eccellenze dell’audiovisivo italiano, tra cui il Direttore della Fotografia Matteo Cocco, vincitore dell’European Film Awards, del David Di Donatello e del Globo d’oro per Volevo Nascondermi, la Scenografa Antonella Di Martino (Il buco intesta e Il silenzio grande), la Costumista Daniela Ciancio (David di Donatello e Ciak d’oro per La grande bellezza) e il Produttore delegato ed esecutivo Gennaro Fasolino. La pellicola, prodotta da Mosaicon Film, Eskimo, Indigo Film, Europictures e Rai Cinema, con il contributo della Film Commission Regione Campania e del MIC, sarà presentato in uno dei maggiori festival cinematografici internazionali, e uscirà poi in sala distribuito da Europictures.