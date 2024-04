Grave incidente sul set del nuovo film con Eddie Murphy: otto persone ricoverate in ospedale

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Un brutto incidente ha fermato le riprese del nuovo film con Eddie Murphy, The Pickup. Due veicoli di scena si sarebbero scontrati, provocando numerosi feriti. People.com fa sapere che otto persone sarebbero state trasportate in ospedale a seguito dell'incidente verificatosi lo scorso 20 aprile, dove ora sarebbero ricoverate. Ad essere rimasti feriti alcuni membri della troupe, nessun attore. Eddie Murphy al momento dell'incidente non era sul set.

La dinamica dell'incidente

L'incidente, si legge su People.com, si sarebbe verificato tra un'auto blindata e una BMW. Stavano filmando una sequenza acrobatica ed entrambi i veicoli, dopo essersi scontrati, si sarebbero ribaltati uscendo fuori strada. Due passeggeri seduti nella parte posteriore dell'auto blindata sarebbero stati catapultati fuori dal veicolo, riportando ferite gravi. Anche un terzo passeggero sarebbe rimasto gravemente ferito, sebbene non sia uscito dall'auto. Cinque persone sarebbero state portate immediatamente al Grady Memorial Hospital di Atlanta, altre invece al WellStar Cobb Medical Center di Austell, in Georgia. Uno tra i coinvolti nell'incidente, si legge, sarebbe un cameraman, Marvin Haven, a cui hanno già dedicato una raccolta fondi GoFundMe: "Attualmente si trova in terapia intensiva con gravi lesioni fisiche, tra cui costole rotte, fratture multiple al collo e alla schiena, una scapola frantumata, un polmone perforato e una frattura del cranio che richiederà un intervento di ricostruzione facciale. La sua strada verso la guarigione sarà lunga", si legge nella descrizione.

"La sequenza non è andata secondo i piani"

A People.com un portavoce di Amazon MGM Studios ha commentato i fatti: "Sfortunatamente, la sequenza non è andata secondo i piani e diversi membri della troupe sono rimasti feriti. Stiamo ancora chiarendo cosa è successo e perché, ma prima di tutto i nostri pensieri vanno a coloro che ora sono in via di guarigione. Il benessere della troupe e del cast è la nostra priorità. Continueremo su questa strada perché possano essere assicurati i più alti standard di sicurezza sul set. La sequenza era stata provata con tutte le dovute precauzioni e costantemente monitorata".