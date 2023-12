Perché Harry e Meghan Markle rischiano di perdere definitivamente i titoli Il principe Harry e Meghan Markle rischiano di perdere definitivamente i loro titoli reali: ecco la proposta di legge avanzata da un parlamentare britannico contro di loro.

A cura di Valeria Paglionico

Il principe Harry e Meghan Markle hanno fatto una scelta drastica qualche hanno fa: si sono trasferiti stabilmente in America, dicendo addio alla vita reale e a tutti i privilegi che ne derivavano. Il motivo di questa decisione? Semplicemente riconquistare l'indipendenza e la libertà che, tra protocolli, regole e paparazzi, avevano praticamente perduto. Non sorprende, dunque, che non ci abbiano pensato su due volte a raccontare la loro versione dei fatti su alcune questioni che avevano reso un po' troppo stressante la vecchia quotidianità a corte, dal razzismo contro Archie ai continui attacchi della stampa britannica. Oggi, quando ormai per i due la situazione sembrava essersi più o meno stabilizzata, sono arrivate però delle nuove brutte notizie.

La proposta contro Harry e Meghan

A pochi giorni dal Natale, festa in cui ci sarebbe potuto essere un riavvicinamento tra Harry e re Carlo III, per i Sussex le cose sembrerebbero mettersi male. Dopo le polemiche legate a Endgame, un membro del parlamento britannico ha proposto di privare dei titoli reali la coppia più discussa degli ultimi tempi. Ad avanzare la richiesta è stato Bob Seely, parlamentare del partito conservatore, secondo il quale il riconoscimento nobiliare deve andare solo al nucleo familiare più ristretto. Harry, in quanto figlio del sovrano, rientrerebbe in questa cerchia, peccato solo che qualche anno fa abbia rinunciato di sua spontanea volontà ai privilegi legati alla corte Windsor qualche anno fa.

Le parole del parlamentare

"Se qualcuno non vuole essere reale, è una decisione che rispettiamo, ma non dovrebbe mantenere i titoli e i privilegi se distrugge un'istituzione che svolge un ruolo importante nella vita della nostra nazione. Il duca e la duchessa possono essere Mr. e Mrs. come il resto di noi", sono state queste le parole di Bob Seely. La questione è riemersa dopo il clamore di Endgame, dietro alle cui dichiarazioni, però, non ci sarebbero in alcun modo Harry e Meghan. La proposta di legge avanzata dal parlamentare riuscirà a modificare una legge risalente a prima della Grande Guerra, quando venne usata per privare i nobili tedeschi nemici dei loro titoli reali britannici?

