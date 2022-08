Meghan Markle porta sempre un anello al mignolo: il gioiello nasconde un profondo significato simbolico Avete notato che Meghan Markle porta quasi sempre un elegante e scintillante anello al mignolo? Non si tratta solo di un accessorio glamour, il prezioso nasconde anche un profondo significato simbolico.

Meghan Markle potrà pure aver detto addio alla Royal Family da oltre due anni ma non per questo i media hanno perso interesse nei suoi confronti. Da quando si è trasferita in America con il principe Harry si è allontanata dai riflettori ma continua ad apparire spesso in pubblico per degli appuntamenti ufficiali. Il dettaglio che è cambiato in modo netto rispetto al passato? Non è più obbligata a rispettare le rigide regole dell'etichetta reale ed è proprio per questo che non ha paura di schierarsi in modo netto a favore o contro delle importanti questioni sociali. In quanti, ad esempio, sanno che l'anello che porta al mignolo è un simbolo di lotta per i diritti delle donne?

Quanto costa l'anello di Meghan Markle

In quanti hanno notato che Meghan porta quasi sempre un elegante anello al mignolo destro? Lo ha indossato per la prima volta sulla copertina de Time a fine 2021 e da allora non ci ha quasi mai rinunciato, sfoggiandolo agli Invictus Games in Olanda dello scorso aprile e addirittura anche al Giubileo di platino della regina. Il prezioso si chiama Duet Pinky Ring, è firmato Shiffon Co. ed è una spirale d'oro con due diamanti di diverse dimensioni sulle estremità. Qual è il suo prezzo? 525 dollari e la cosa particolare è che è stato indossato anche Michelle Obama e Serena Williams. La cosa che in pochi sanno è che non lo ha scelto in modo casuale: l'accessorio nasconde un significato simbolico davvero speciale.

Il Duet Pinky Ring di Shiffon Co.

Meghan Markle sostiene i diritti femminili

Il Duet Pinky Ring non è semplicemente un gioiello prezioso e scintillante capace di aggiungere un tocco glamour a ogni look, è anche un simbolo di lotta per sostenere i diritti femminili. Il brand Shiffon Co. è stato infatti fondato nel 2017 da Shilpa Yarlagadda, designer, imprenditrici e convinta femminista che ha deciso di devolvere il 50% delle vendite dell'anello a favore di diverse start-up fondate da donne. L'obiettivo? Far sì che si riduca sempre di più il gender gap in ambito professionale. Insomma, Meghan Markle non lascia nulla al caso ed è sempre pronta a battersi in prima linea a favore delle donne.

