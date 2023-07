Kate Middleton e la passione per i gioielli low-cost: perché è stata criticata È ormai risaputo che Kate Middleton non ami gli sprechi, soprattutto quando si parla di abiti e accessori. Di recente, però, è finita al centro delle critiche per la sua passione per i gioielli economici: ecco cosa è accaduto.

A cura di Valeria Paglionico

Kate Middleton è una delle principesse più amate e seguite d'Europa e, da quando il marito William è diventato il diretto erede al trono inglese, tutto ciò che fa finisce ancora di più sotto l'attenzione dei media internazionali. Questa volta a fare scalpore non sono state le sue dolci abitudini familiari o le sue impeccabili scelte di stile, quanto piuttosto la passione per i gioielli economici. È ormai risaputo che non apprezzi gli sprechi inutili, tanto da puntare spesso su abiti riciclati, ma da qualche tempo a questa parte ha avuto una svolta cheap anche per quanto riguarda orecchini, collane e bracciali low-cost. Per quale motivo non indossare i preziosi e scintillanti monili ereditati dalla Royal Family è diventato motivo di critica?

La critica a Kate Middleton

Non è la prima volta che Kate Middleton viene definita la principessa del low-cost ma in questa occasione la sua passione per la moda economica ha destato non poche critiche. Essendo tra i membri più in vista della Royal Family inglese, ha la possibilità di accedere a una collezione di gioielli d'oro, diamanti e pietre preziose dal valore inestimabile, alcuni dei quali appartenuti a Elisabetta II o a Lady Diana, peccato solo che spesso e volentieri preferisca orecchini, bracciali e collane "alla portata di tutti", ovvero da poche decine di euro. Sebbene per i più questo atteggiamento anti-spreco sia tutt'altro che che criticabile, la giornalista Suzy Menkes, ex editor di Vogue, nel suo podcast Creative Conversations ha dichiarato che "Kate indossa gioielli troppo cheap e tira fuori dal portagioie quelli veri solo se davvero costretta. È un po' una delusione in fatto di brillanti".

Kate Middleton con una tiara reale

Kate Middleton non ha bisogno dei gioielli per essere principessa

Stando alle convenzioni, Kate Middleton in quanto principessa dovrebbe sfoggiare look da favola e accessori stratosferici, facendo sognare tutti coloro che nella vita "reale" non possono permettersi neppure una delle pietre incastonate nei suoi anelli. Per la giornalista la "colpa" di Kate Middleton sarebbe dunque quella di non ostentare i diamanti, le perle e le pietre preziose dei gioielli reali, preferendo anche in occasioni ufficiali accessori firmati Zara o Accessorize. I sostenitori della principessa ne hanno approfittato per tornare a lodarla, spiegando che questa sua passione non sarebbe altro che la dimostrazione del fatto che sa dosare il privilegio. Kate non ha bisogno dei gioielli scintillanti per far brillare il suo animo da principessa, vanta un'eleganza innata che fa invidia anche a coloro che sono davvero nati "col sangue blu".