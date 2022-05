Kate Middleton, principessa d’altri tempi: alla festa in giardino con un fiore tra i capelli Il principe William e Kate Middleton hanno accolto gli ospiti all’ultimo garden party della stagione: nonostante la pioggia Kate Middleton era incantevole in verde menta.

A cura di Beatrice Manca

L'arrivo dell'estate, per la famiglia reale, coincide con la stagione dei "garden party": vere e proprie feste in giardino in cui i cancelli di Buckingham Palace si aprono alla comunità. Quest'anno a fare le veci della regina Elisabetta II c'erano il principe William e Kate Middleton, insieme al principe Edoardo e alla contessa Sophie. Dopo l'abito vivace color corallo, la duchessa di Cambridge ha scelto un delicato verde menta per l'ultima festa in giardino della stagione. Neanche la pioggia ha potuto rovinare la sua apparizione!

Il cappello di Kate Middleton al garden party

L'abito verde menta di Kate Middleton è riciclato

Kate Middleton ha fatto dei look "riciclati" la sua filosofia di stile: ogni abito che ha viene indossato più e più volte, con accessori sempre diversi. Per il garden party di mercoledì 25 maggio la Duchessa ha indossato un abito a maniche lunghe color menta pallido, caratterizzato da una lunga fila di bottoni sul corpetto e sui polsini. La gonna si apre con una morbida plissettatura, rendendolo impalpabile e leggerissimo. Si tratta di una creazione realizzata per lei da una sartoria privata: Kate Middleton l'aveva sfoggiato nel 2019 in occasione del 50° anniversario dell'investitura del principe Carlo. Questa volta ha completato il look con décolleté Jimmy Choo, una pochette coordinata e un fascinator con maxi fiore sui capelli. L'accessorio più utile? L'ombrello!

Kate Middleton in verde menta al garden party

Cosa sono i "garden party"

In estate si svolgono tre feste nei giardini reali di Buckingham Palace: i Garden Party sono momenti d'incontro tra la famiglia reale e il pubblico, perché i cancelli di palazzo vengono aperti in via straordinaria a centinaia di ospiti. Gli invitati vengono selezionati tra luogotenenti, associazioni, entri governativi, ecclesiastici, enti locali o servizi importanti per la comunità, in modo da avere uno spaccato più ampio possibile della società civile.

Kate Middleton e il principe William a un gar

La regina (o, come in questo caso, i reali che ne fanno le veci) passeggia in giardino fermandosi a scambiare un saluto o un breve scambio di battute con i suoi ospiti. L'evento segue ovviamente un suo dress code: agli uomini è richiesto un tight (come quello indossato dal principe William) e per le signore abiti da giorno colorati, cappellino o fascinator. L'icona da copiare? Ovviamente Kate Middleton!