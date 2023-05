Kate Middleton torna a riciclare: per il garden party sceglie l’azzurro (e Sophie di Wessex la “imita) Ieri pomeriggio a Buckingham Palace è stato organizzato un Garden Party e Kate Middleton è tornata in pubblico con i suoi amati abiti bon-ton. Il dettaglio che non è passato inosservato? Il look era riciclato.

A cura di Valeria Paglionico

I Royals sono tornati a lavorare a pieno ritmo dopo l'incoronazione di Carlo III dello scorso sabato, dando prova di prendere molto seriamente il loro ruolo all'interno della "azienda". Ieri pomeriggio, ad esempio, a Buckingham Palace è stato organizzato un Garden Party e ad attirare tutte le attenzioni dei media è stata la principessa Kate Middleton. Ha detto addio agli abiti casual indossati di recente per un impegno ufficiale in campagna con i figli ed è tornata allo stile bon-ton che da sempre la contraddistingue. L'unico piccolo "inconveniente"? Ha riciclato un vecchio look, dando ancora una volta prova di sostenere la passione di re Carlo per l'ecosostenibilità.

Kate Middleton, quando aveva già indossato l'abito azzurro

L'ultimo look principesco sfoggiato da Kate Middleton era stato quello dell'incoronazione con l'abito bianco dai ricami floreali in total silver, ora che è tornata agli impegni istituzionali ha riaperto il suo armadio bon-ton. Lo ha fatto per il Garden Party di ieri pomeriggio a Buckingham Palace, in occasione del quale (forse per andare "sul sicuro") ha riciclato un vecchio outfit. Cosa indossare quando il proprio marito sfoggia cilindro e smoking? Lei ha puntato tutto su un vestito azzurro di Elie Saab, un modello di delicato tulle con la gonna a ruota lunga fino alla caviglia e il bustier ricamato con maniche trasparenti e fiocco al collo. Dove lo avevamo già visto? Al Royal Ascot del 2019.

Kate Middleton in Elie Saab

Sophie di Wessex "copia" la scelta di stile di Kate

Kate Middleton non ha modificato nemmeno gli accessori rispetto a qualche anno fa: come al Royal Ascot ha abbinato l'abito azzurro a un cappellino in tinta in pieno stile britannico di Philip Treacy, a un paio di décolleté argento metallizzato di Gianvito Rossi e a una pochette coordinata firmata Elie Saab. Non è mancato il tocco prezioso con degli orecchini a cerchio con topazio blu di Kiki McDonough. Sophie di Wessex, neo Duchessa di Edimburgo, ha pensato bene di prendere ispirazione proprio dalla principessa per il suo outfit: anche lei per il party ha scelto un romantico abito azzurro indossato già a un vecchio Royal Ascot, per la precisione un modello con volant e ricami di Suzannah. Chi tra le due si aggiudica il titolo di Royals più glamour?