Il principe Louis in versione boy scout: il suo primo impegno ufficiale è in bermuda e polo Il principe Louis ha debuttato al suo primo evento reale ufficiale: insieme al resto della famiglia ha fatto volontariato per il terzo Upton Scout Group di Slough. Ecco cosa ha indossato per la giornata all’aria aperta in versione boy scout.

A cura di Valeria Paglionico

La famiglia dei principi del Galles ha catalizzato le attenzioni dei media internazionali durante l'incoronazione di re Carlo III, da Kate Middleton meravigliosa in bianco con una coroncina di fiori coordinata a quella della figlia Charlotte al principe George con la giacca rossa d'ispirazione militare per ricoprire i panni di paggio d'onore. Tra i grandi protagonisti della giornata c'è stato anche il principino Louis, che ancora una volta ha incantato tutti con le sue smorfie (e i suoi sbadigli). Nelle ultime ore è tornato ad apparire in pubblico, partecipando al suo primo impegno ufficiale al fianco di genitori e fratelli: ecco cosa ha fatto.

Perché Louis è diventato boy scout

A pochi giorni dai festeggiamenti per l'incoronazione i principi del Galles sono tornati in pubblico: complice il fatto che Kate Middleton è presidente dell'Associazione Scout, la famiglia al completo ha fatto volontariato per il terzo Upton Scout Group di Slough.

Louis in versione boy scout

Ad attirare le attenzioni dei media sono stati soprattutto i piccoli di casa che, tra tiro con l'arco, lavori manuali e giri con la carriola , hanno aiutato i presenti a rinnovare la sede. Per il principe Louis l'evento è stato davvero speciale: si tratta del suo primo impegno reale ufficiale, in occasione del quale ha dimostrato di essere un perfetto scout. È tornato ai bermuda, un vero e proprio must per i principini della sua età, e li ha abbinati a una polo a righine in tinta di J Crew, non rinunciando all'iconico fazzoletto al collo dei boy scout.

Louis con la polo J Crew, Kate Middleton con camicia Really Wild

I look da campagna di George e Charlotte

All'evento c'erano anche i suoi fratellini: se da un lato George è apparso impeccabile in bomber blu, polo Ralph Lauren e pantaloni lunghi in verde militare, la principessa Charlotte ha osato con i colori abbinando un paio di shorts di jeans firmati Sfera a un maglioncino magenta di Ralph Lauren. Kate Middleton, invece, ha abbandonato gli abiti da principessa e si è vestita casual con una camicia in denim di Really Wild, dei pantaloni skinny marroni di G-Star Raw e degli stivaletti chelsea di Blundstone. Ancora una volta i principi del Galles hanno dimostrato di amare le attività all'aria aperta e non hanno avuto di mostrarsi in una versione decisamente più informale a pochissimi giorni dalla solenne cerimonia a Westminster.