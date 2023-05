Il principe George all’incoronazione di re Carlo III: è paggio d’onore con la giacca rossa Il principe George è cresciuto e per lui è arrivato il momento di debuttare al suo primo evento “da grande”. All’incoronazione di Carlo III ha ricoperto i panni d’onore: ecco cosa ha indossato il figlio di William e Kate per la cerimonia.

A cura di Valeria Paglionico

L'incoronazione di re Carlo III è destinata a passare alla storia e non solo perché è arrivata a ben 73 anni dalla precedente cerimonia formale, quella che ha visto Elisabetta II diventare sovrana da giovanissima. Il nuovo monarca ha deciso di snellire e modernizzare l'evento: ha scelto una carrozza moderna per la processione da Buckingham Palace a Westminster, ha stravolto le regole di dress code e ha ridotto drasticamente la durata del rito. Insomma, ha lanciato un importante messaggio di rottura e di contemporaneità in un mondo molto legato alle tradizioni come quello della monarchia britannica. Tra i grandi protagonisti della cerimonia c'è anche il piccolo George, che proprio in quest'occasione ha debuttato al suo primo evento "da grande" nei panni di paggio d'onore: ecco cosa ha indossato il figlio di William e Kate, nonché il secondo erede della corona nella linea di successione al trono.

Il completo tradizionale del principe George

Per la sua prima volta come paggio d'onore George ha sfoggiato un look tradizionale. Niente completi classici o abiti militari, ha indossato il frock coat (redingotte), una giacca rossa lunga fino al ginocchio con dettagli in oro sull'abbottonatura e sulle maniche. Si tratta di un capo tipico della tradizione inglese, usato fino ai primi del ‘900 per la caccia e per l'equitazione e ad oggi legato a delle cerimonie formali come le incoronazioni di un sovrano. Pantaloni neri con una riga gold sul lato, guanti bianchi, ascot candido, gilet dorato portato abbottonato e scarpe classiche: il debutto del principino è stato un vero e proprio trionfo di eleganza.

Il principe George col frock coat

Il ruolo di George all'incoronazione

Se fino ad ora George aveva partecipato agli eventi ufficiali solo accanto ai genitori William e Kate, adesso per lui è arrivato il momento di debuttare nei panni di futuro re. Il nonno Carlo lo ha scelto come paggio d'onore, dunque gli ha permesso di ricoprire un ruolo di primo piano durante la cerimonia. Insieme agli altri paggi, tra cui anche i nipoti di Camilla Lola, Eliza, Gus, Louis e Freddy, ha tenuto il mantello al sovrano durante l'ingresso nella navata di Westminster. Successivamente ha seguito l'evento direttamente dall'altare, appena dietro ai sovrani, insieme ai piccoli "colleghi", apparendo serissimo e professionale.

