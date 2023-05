Come si vestirà la famiglia reale per l’incoronazione di Carlo III: le regole del dress code In un evento di portata storica come questo, l’abbigliamento non è affatto una questione secondaria. Dimenticatevi l’ermellino e i diademi dell’incoronazione di Elisabetta II, perché Carlo III vuole rivoluzionare il dress code con abiti più moderni.

A cura di Beatrice Manca

I principi di Galles con il re e la regina consorte, foto d’archivio

Mancano pochissimi giorni all'incoronazione di Carlo III nell'abbazia di Westminster e ormai abbiamo un quadro chiaro di cosa aspettarci il 6 maggio. Da Palazzo sono stati rivelati alcuni dettagli sulla carrozza ‘modernizzata‘, sulle corone e sulle insegne usate durate la cerimonia. La domanda, a questo punto, è: cosa indosserà la royal family per l'incoronazione? Se vi aspettate un tripudio di diademi, strascichi e velluti, però, dovrete ricredervi: a differenza della sfarzosa incoronazione di Elisabetta II, il nuovo re ha chiesto un abbigliamento più in linea coi tempi, senza eccessi e senza corone o mantelli di ermellino per gli invitati. In questi 70 anni il mondo è cambiato: il dress code dell'evento, a detta degli esperti, potrebbe rivoluzionare la tradizione.

Re Carlo indosserà il mantello dei suoi predecessori

In un evento di portata storica come un'incoronazione, l'abbigliamento non è affatto una questione secondaria. È stato confermato che Carlo III durante la cerimonia indosserà i paramenti storici della Royal Collection, tramandati da un monarca all'altro, tra cui la Supertunica e il Mantello imperiale. Sono gli stessi indossati anche dalla madre Elisabetta II nel 1953. Per arrivare all'Abbazia indosserà la Robe of State realizzata nel 1937, mentre all'uscita indosserà il Coronation Robe, il mantello di velluto ricamato con le sue iniziali.

Le vesti dorate dell’Incoronazione di Carlo III

Via i diademi e le pellicce per i reali

Durante le incoronazioni del Novecento era tradizione che i membri dell'aristocrazia britannica indossassero abiti rossi e con finiture in pelliccia di ermellino. In base al titolo, i nobili indossavano abiti cerimoniali, diademi e corone. Tutto questo ora potrebbe sparire: re Carlo avrebbe richiesto un abbigliamento formale da giorno, senza pompa magna o sfarzo inutile, più in linea con lo spirito dei tempi e con le difficoltà economiche che sta vivendo il regno. La regina consorte Camilla, sotto ai paramenti tradizionali, probabilmente indosserà un abito disegnato da Bruce Oldfield, mentre per Kate Middleton si scommette su un modello di Alexander McQueen, il suo preferito. Si dice che la principessa del Galles riserverà abiti da sera e diademi per la cena e potrebbe adottare un abbigliamento ‘da giorno', elegante ma formale, per l'abbazia di Westminster. I membri senior della famiglia reale potrebbero indossare l‘uniforme militare, un po' come abbiamo visto per il funerale di Elisabetta II: questo probabilmente sarà il caso della principessa Anna e del principe William.

Re Carlo e Camilla in Bruce Oldfield

Il dress code dei membri della Camera dei Lord

In generale è prudente dire che sabato 6 maggio vedremo più invitati in giacca e cravatta che vestiti di seta e velluto. Stesso discorso per le donne presenti, incluse quelle della famiglia reale, che preferiranno cappelli e fascinator ai diademi. I membri della Camera dei Lord però potrebbero essere l'eccezione alla regola data dal re: secondo Tatler avrebbero chiesto – e ottenuto – di poter indossare le corone e gli abiti cerimoniali dell'incoronazione visto che non avrebbero un'altra occasione per indossarli. Nonostante sia stato proprio re Carlo a volere una cerimonia più essenziale, avrebbe acconsentito per evitare di creare tensioni proprio all'inizio del regno. Non resta che aspettare il grande giorno per scoprirlo.