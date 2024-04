Anticipazioni Serale di Amici 23: chi viene eliminato e gli ospiti della puntata del 13 aprile

video suggerito

Stefania Rocco

Nel pomeriggio di giovedì 11 aprile è stata registrata la quarta puntata del Serale di Amici 23 che andrà in onda sabato 13 aprile 2024 in prima serata su Canale5. Dopo le eliminazioni di Ayle, Kumo, Nicholas, Giovanni e Lucia, usciti nel corso delle prime tre puntate, la conduttrice Maria De Filippi ha presentato una nuova sfida tra le squadre del talent show capitanate da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Anna Pettinelli e Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini e Emanuel Lo. A giudicare prove e vincitori è la giuria formata da Giuseppe Giofré, Michele Bravi e Cristiano Malgioglio.

Le anticipazioni del quarto Serale di Amici 23: chi è stato eliminato

A fornire le anticipazioni della quarta puntata del serale di Amici registrata giovedì 11 aprile è Superguidatv secondo cui a finire al ballottaggio saranno Sarah e Lil Jolie. Una tra le due dovrà abbandonare la scuola ma il nome dell’allieva eliminata sarà comunicato solo nel corso della puntata di sabato 13 aprile. La sfida a squadre è stata, come di consueto, divisa in manche. La squadra estratta a sorte per cominciare è stata quella formata da Rody Zerbi e Alessandra Celentano che hanno però deciso di cedere il proprio boccino a Emanuel Lo e Lorella Cuccarini che hanno scelto di sfidare proprio i colleghi che avevano passato il turno. A finire al ballottaggio sono Petit, Holden e Marisol e Petit diventa il candidato all’eliminazione finale. La seconda manche ha visto le due squadra di prima sfidarsi nuovamente e finire al ballottaggio Sarah e Sofia. Proprio la cantante è finita al ballottaggio. La terza sfida ha visto la squadra di Zerbi e Celentano sfidare quella capitanata da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. A perdere sono stati questi ultimi e al ballottaggio sono finite Lil Jolie e Martina. La prima è risultata essere la terza candidata all’eliminazione. Tra i tre candidati all’eliminazione il primo a salvarsi è stato Petit. Tra le due cantanti ci sarà quindi la nuova allieva eliminata.

Gli ospiti della quarta puntata del Serale

L’ospite musicale della quarta puntata del serale è stata Gaia Gozzi che ha cantato il suo ultimo singolo e si è commossa ricordando la sua partecipazione ad Amici. L’ospite comincio è stato, invece, Vincenzo De Lucia che ha imitato Maria De Filippi.