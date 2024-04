video suggerito

Lucia in lacrime dopo l’uscita da Amici 23: “Fiera di me, sul palco ho portato le mie fragilità” “Sono un pò triste, è un gran mix di cose. Sofia è bravissima, non sono arrabbiata di essere uscita contro di lei”, ha detto Lucia subito dopo l’eliminazione da Amici 23. La ballerina ha dovuto lasciare il talent nel terzo appuntamento con il Serale, in onda sabato 6 aprile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Lucia è l'eliminata della terza puntata del Serale di Amici 23. La ballerina ha perso al ballottaggio finale contro Sofia e ha dovuto lasciare definitivamente il talent, nella puntata in onda sabato 6 aprile. In lacrime, si è detta fiera di se stessa e di dove è riuscita ad arrivare, con la promessa che continuerà a danzare e a raggiungere i suoi obbiettivi. Ecco cosa ha detto subito dopo l'eliminazione.

Lucia in lacrime dopo l'uscita da Amici 23: cosa ha detto

"Sofia è la mia preferita, non posso essere arrabbiata a uscire contro di lei perché è bravissima", ha detto Lucia ancora in lacrime dopo il verdetto, raggiunta dalle telecamere di Amici. "Sono un pò triste, è un grande mix di cose", ha spiegato la ballerina. L'allieva è contenta del suo percorso nel talent, soprattutto di essere riuscita a mostrare se stessa in ogni occasione:

Sono contenta di quello che ho fatto, ho imparato tanto. Mi sono conosciuta in tanti modi. Sono riuscita a portare sul palco quella mia fragilità anche nelle esibizioni. Essere in Casetta mi ha insegnato a confrontarmi con le persone in modo onesto.

Lucia ammette che sentirà la mancanza della vita ad Amici sotto ogni aspetto: "Avere costantemente un obbiettivo, le persone, i rapporti. In Casetta ho conosciuto tutti fino in fondo, sono stati il mio supporto". Per il futuro spera di "arrivare da altre parti' e di poter condividere il suo percorso nella danza con ballerini che hanno la stessa passione. Infine un pensiero agli allievi ancora in gara: "Spaccate tutto, restate umili, non date niente per scontato. Ogni giorno qua è un regalo. Siete bravissimi, meritate il mondo e sono fiera di aver fatto parte di Amici 23″.

Il verdetto finale tra Sofia e Lucia

Durante il terzo appuntamento con il Serale, in onda sabato 6 aprile, Lucia si è trovata ad affrontare il ballottaggio finale con l'amica e ballerina Sofia. Entrambe erano dispiaciute di doversi affrontare, visto lo stretto rapporto di amicizia che le lega. Maria De Filippi ha chiamato in casetta tutti gli allievi e lì ha comunicato il verdetto: è Lucia a dover abbandonare definitivamente il programma."Ho visto tantissimi ballerini passare di qua, venire eliminati e soffrire e stare male per questo, ma poi li ho visti crescere e fare il loro percorso", ha detto la conduttrice alle due ragazze.