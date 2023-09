Maria Monsé: “Beatrice Luzzi mi ha bloccata sui social, io vittima del suo umore altalenante” Maria Monsé, ex concorrente del Grande Fratello vip, ha postato sui social uno sfogo contro Beatrice Luzzi. L’attrice l’avrebbe bloccata senza alcun motivo: “Ha un carattere altalenante, la invitai alla festa di compleanno di mia figlia Perla. Questo è il modo in cui ricambia le gentilezze”.

A cura di Sara Leombruno

Il Grande Fratello 2023/24 è iniziato da poco più di una settimana, eppure all'interno della casa cominciano già a distinguersi i concorrenti dalle personalità più forti. Una di queste è senza dubbio Beatrice Luzzi, che ha fatto parlare non poco di sé durante le ultime puntate soprattutto a causa di alcuni dissapori con Rosy Chin. Luzzi, però, è tornata al centro delle discussioni nelle ultime ora anche a causa di una Ig story postata da Maria Monsé, sua ex collega e ex concorrente del reality.

Lo sfogo sui social di Maria Monsé

Beatrice Luzzi è stata una delle concorrenti mandate in nomination dagli altri concorrenti insieme a Lorenzo Remotti, Arnold Cardaropoli e Vittorio Menozzi. Secondo l'attrice, i motivi sarebbero da attribuire al suo carattere: "Adesso ho capito perché ieri sera è stata una delle più nominate della casa. Solo ora scopro di essere stata anche io vittima del suo carattere altalenante", ha esordito Monsé. Nonostante i loro vecchi rapporti lavorativi, tra le due non si è mai istaurata una vera e propria amicizia: "Avendo entrambe la casa a Porto Cervo, in Sardegna, l'ho invitata a tutti i miei eventi, compresa la festa di compleanno di mia figlia Perla, visto che mi aveva detto di avere figli della stessa età. Come ha ricambiato queste mie gentilezze? Bloccandomi", ha spiegato l'ex vippona.

I motivi del gesto di Luzzi

Successivamente Maria Monsè è stata contattata da alcuni siti di gossip, tra cui Biccy, per avere più informazioni riguardo il suo sfogo su Instagram. Lei ha risposto di non averle mai fatto nulla, se non invitarla a dei compleanni e farle avere una convocazione per l'assemblea della Costa Smeralda. L'attrice, quindi, non si spiega il motivo del gesto di Luzzi: “(…) Negli anni io e lei abbiamo sempre avuto un buon rapporto. Abbiamo anche lavorato insieme e siamo state opinioniste di Michele Cucuzza a La Vita in Diretta, come dimostra anche la foto che ho pubblicato”.