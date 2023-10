Dubbi al GF sull’interesse di Garibaldi per Beatrice Luzzi: “Aspetta che entrino ragazze nuove” I concorrenti del Grande Fratello cominciano a esprimere qualche perplessità a proposito del rapporto nato nella Casa tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi.

Il rapporto nato nella Casa del Grande Fratello tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi non convince gli inquilini del reality show. A finire sotto la lente d’ingrandimento è stato soprattutto Giuseppe, il cui interesse nei confronti dell’attrice sarebbe stato giudicato insincero. Massimiliano Varrese e Anita Olivieri, in particolare, si sono detti certi che Garibaldi stia solo fingendo e che, al contrario, Beatrice sia molto presa dal compagno di gioco, al punto da rischiare una potenziale delusione.

Massimiliano Varrese: “Beatrice prenderà una tranvata”

Il primo a dirsi perplesso a proposito dell’interesse di Giuseppe è stato Massimiliano Varrese. L’attore ha lasciato intendere di avere parlato con il coinquilino e di non averlo trovato sinceramente interessato. Al contrario, Massimiliano sostiene che sarebbe stato proprio Garibaldi a confermare il fatto di non essere sinceramente interessato a Beatrice. “Secondo me lei prenderà una tranvata, una bella batosta. A lei adesso piace davvero lui”, ha raccontato l’attore ai coinquilini.

Anita Olivieri: “Ecco cosa mi ha detto Giuseppe Garibaldi”

A dirsi perplessa a proposito di questo rapporto anche Anita Olivieri che ha confessato a Samira Lui di avere sentito Giuseppe fare previsioni in vista di quanto accadrà in occasione della prossima diretta del Grande Fratello a proposito di eventuali nuovi ingressi: “Eravamo in magazzino e ha detto ‘io se entra una ragazza lunedì faccio il panico’. Sì, ha proprio detto che se arrivano altre ragazze succede un macello. Io penso che lei stia iniziando a stressarlo. Magari gli mette le ansie e lui si sta stufando. Questa storia esiste solo da tre giorni alla fine, ricordiamocelo. A lui sta pesando questa situazione. Lei è molto presa ma non penso che la cosa vada avanti e quello che ho sentito me lo conferma”.