Grande Fratello, tutti contro Beatrice Luzzi: “Dà sentenze, il suo modo di fare ci infastidisce” Le prime incomprensioni si fanno strada al Grande Fratello, dove sembra che gli inquilini abbiano da ridire sul comportamento di Beatrice Luzzi, la quale cerca di difendersi.

A cura di Ilaria Costabile

La puntata del Grande Fratello di giovedì 21 settembre si apre con l'affrontare le motivazione del primo vero screzio verificatosi in casa, che ha visto Beatrice Luzzi impegnata a difendersi dalle accuse degli altri inquilini.

La spiegazione di Beatrice Luzzi

Durante un gioco organizzato dagli autori del Grande Fratello, viene chiesto ai concorrenti di indicare chi tra loro è il più ipocrita e un certo numero di loro ha fatto il nome di Beatrice. Alfonso Signorini, quindi, ha chiesto alla diretta interessata il perché di questo riscontro:

Sono un terzo degli inquilini, sono state sette persone, non me lo aspettavo, da Giselda, da Alex. Se posso permettermi di dire, sono rimasta sbalordita dal fatto che il gioco consisteva nell'essere onesti e rispondere con onestà alla domanda, chi consideri il più ipocrita. Credo come sia chiaro a tutti, non hanno risposto onestamente, quindi gli verrà decurtata la spesa. Mi sembra che anche loro alla fine di tutta la discussione non è la parola adatta.

L'attrice ha poi continuato sottolineando alcuni aspetti che avrebbero portato gli inquilini a giocare di strategia: "Giselda e Alex sono rimasti disorientati dal confronto con la Rosy. per quanto riguarda Lorenzo, Vittorio, loro sono in nomination con me, poteva fargli comodo, per quanto riguarda le ragazze potrebbe essere una competizione professionale".

Le stoccate a Massimiliano Varrese e Rosy Chin

Parlando con gli altri inquilini della questione, Signorini si rivolge a Lorenzo che dice: "È questo che fa, lei dà sentenze, e questo atteggiamento ci infastidisce". Un altro dei concorrenti su cui Beatrice ha avuto da ridire è stato Massimiliano Varrese, dicendo in un confessionale che crede lui sia un bluff: "Mah perché questa sua ricerca di spiritualità, condivisione, non so io in realtà lo trovo individualista" spiega a Signorini. Il ballerino, quindi, prende parola dicendo:

Non capisco da dove venga questa cosa. Ieri sera dopo che ci siamo confrontati, abbiamo parlato, ci siamo chiariti, però poi prima di andare a dormire, l'ho trovata in un gruppetto, dicendo Massimiliano ha il letto più bello di tutti, quando lei ha dormito nel letto che si è scelta sin dal primo giorno, quindi anche parlare alle spalle è da ipocriti.

Non poteva mancare, infine, una parola rivolta a Rosy Chin, con cui Beatrice è entrata spesse volte in combutta in questi giorni. Nel confessionale, infatti, ha dichiarato: "Rosy è manipolatrice, in questi giorni è andata a parlare con chiunque". La chef ha risposto in studio: "Io non ho mai voluto condizionare nessuno, possono dirtelo. Non sono affatto manipolatrice, anzi".