Al Grande Fratello è scontro tra Rosy e Beatrice: “Quando provo a parlare con lei trovo un muro” A sette giorni dall’inizio Grande Fratello nella sua edizione anti-trash, emergono le prime frizioni tra due donne forti della casa: Rosy e Beatrice.

A cura di Andrea Parrella

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Al Grande Fratello prendono forma le prime dinamiche e, di conseguenza, le prime simpatie e antipatie. A sette giorni dall'inizio del reality nella sua edizione anti-trash, emergono le prime frizioni tra due donne forti della casa: Rosy e Beatrice. Le due hanno avuto alcuni battibecchi nel corso della settimana, soprattutto in relazione alla gestione della cucina.

Lo scontro in puntata

A inizio puntata del 18 settembre, Signorini ha provato a indagare il loro rapporto, essendo Rosy tra le nominate della settimana. "Lei ha sempre la necessità di interrompermi e confrontarsi con me", ha detto di Beatrice, aggiungendo: "Avevamo trovato una sintonia iniziale, ma ci sono stati dissapori perché in cucina accade e, ovviamente, si commenta. Ogni volta che cercavo di confrontarmi con lei trovavo un muro. Io solitamente non dico le cose alle spalle e quando provavo, non riuscivo".

L'attacco di Beatrice

Beatrice ha quindi risposto: "Io le ho lasciato carta bianca e spazio totale su tutti i fronti, quando una sera era molto tardi e abbiamo dovuto accelerare per fare gli gnocchi mi sono permessa di prendere in mano la situazione. Lei ha sofferto molto quella cosa, si è incupita. Io l'ho capito, ma sapendo quanto spazio le avevo lasciato, ho pensato le sarebbe passato. Lei quindi, una volta chiarito, mi ha detto che avrebbe voluto raccontarmi tutti i suoi pensieri e le ho detto "anche no". Da lì si è incupita nei giorni successivi. Tra noi non è vero che non corre buon sangue, c'è molta intesa. Io ho la percezione che a volte sia esagerata in alcune manifestazioni, che sia un po' troppo teatrale. Aggiungo che la cosa che mi ha infastidito molto sentire è che la mia mission sarebbe rovinare o infastidire Rosy, ma non è assolutamente così".

Rosy: "Non sono una pazza"

Rosy quindi ha risposto: "Ci sono cose dietro che accadono, non sono una pazza che va in escandescenza senza motivo. Se tu mi dici una cosa io poi sono riflessiva e vorrei aprire un dialogo. Se mi sveglio una mattina e mi dici ‘adesso capisci i tuoi genitori', io poi ci rifletto. Ho già delle cicatrici, se poi tento davanti a una grande sorella come la considero e lei mi lascia intendere che vuole io mi allontani, ci resto male. Sugli gnocchi, non ci sono rimasta male, io non voglio il controllo, io cerco di unire le persone". La conversazione si è chiusa con Beatrice che ha lanciato una fecciatina alla compagna di viaggio: "Non ti ho nominata solo io".