A Il Collegio 8 torna la professoressa Petolicchio, sarà ambientato nel 2001 e cambierà la location Novità per l’ottava edizione del docu reality, che torna su Rai2 nella nuova collocazione della domenica sera. Dopo un anno di stop torna l’amata professoressa campana e ci saranno molte altre novità.

A cura di Andrea Parrella

Il Collegio 8 riparte da un grande ritorno. Dopo un anno di stop torna nel cast del docureality prodotto da Banijay la professoressa Maria Rosa Petolicchio, grande assente della settima stagione, decisamente meno fortunata delle precedenti. La docente campana tornerà nel corpo docenti dopo l'esperienza a Pechino Express, dove aveva gareggiato in coppia con l'ex allievo Andrea Di Piero.

Il Collegio 8 ambientato nel 2001

Il ritorno di Petolicchio è solo una delle novità del programma, che come previsto sarà ambientato in un momento storico differente. Stando alle informazioni che trapelano in queste ore, sarà il 2001 l'anno scelto per la nuova classe, l'anno degli attentati alle Torri Gemelle, del fenomeno della globalizzazione e di sconvolgimenti che hanno cambiato radicalmente il mondo e segnato la storia.

Il Collegio in onda di domenica su Rai2

In tutto sei puntate per Il Collegio 8, che quest'anno cambierà giorno di programmazione, con la nuova collocazione nella domenica sera di Rai2 (seguirà poi una nuova edizione de La Caserma). Un'altra novità importante sarà quella dell'ambientazione.Il Collegio 8, infatti, si svolgerà in un nuovo istituto, l’antico Collegio San Francesco di Lodi. Il programma lascia dunque il Collegio Nazionale Regina Margherita di Anagni, dove erano state ambientate le ultime stagioni, succedendo al convitto di Celana a Caprino Bergamasco delle prime stagioni.

Tra le indiscrezioni che circolano in merito alle novità della prossima stagione, c'è quella di un nuovo regolamento che prevede una borsa di studio premio per lo studente o la studentessa migliore, cifra destinata a un periodo di formazione di sei mesi in una scuola superiore americana.

Oltre al ritorno della professoressa Petolicchio, al Collegio 8 non ci sono ancora certezze sul nuovo cast di docenti del programma. Pare certa la conferma del preside Bosisio e l'uscita di alcuni tra i nuovi innesti della scorsa stagione, mentre non è ancora chiaro se ci sarà la conferma di altri volti storici, su tutti quello del popolarissimo professore di italiano Andrea Maggi.