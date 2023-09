La voce che hai dentro: cast, trama e puntate della fiction con Massimo Ranieri Da giovedì 14 settembre va in onda su Canale 5 “La voce che hai dentro”, la nuova serie con Massimo Ranieri. Lavoro, famiglia e la passione per la musica sono solo alcuni dei temi della storia, ambientata a Napoli e divisa in otto episodi. Protagonista è Michele Ferrara, che uscito di prigione cercherà di salvare a tutti i costi la sua casa discografica.

A cura di Sara Leombruno

Da giovedì 14 settembre su Canale 5 va in onda "La voce che hai dentro", la nuova fiction con Massimo Ranieri. La serie, ambientata a Napoli e composta da otto episodi distribuiti in quattro puntate, racconta la storia di Michele Ferrara, ex cantante e produttore appena uscito di prigione dopo aver scontato dieci anni per l'omicidio del padre. Michele ha da sempre una grande passione per la musica, che si tradurrà nel desiderio di salvare dal fallimento la Parthenope, la casa discografica di famiglia.

La Niña e Massimo Ranieri nei panni di Regina e Michele Ferrara

Le anticipazioni della prima puntata di La voce che hai dentro

La prima puntata si apre con Michele Ferrara che esce di prigione dopo dieci anni, dopo esser stato condannato ingiustamente per l’omicidio del padre. Una volta tornato alla sua vita, il primo pensiero di Michele è quello di salvare la casa discografica di famiglia, chiamata Parthenope, che versa in gravi difficoltà economiche e che sta per essere venduta. L'unica a supportare Michele, però, è la figlia minore Anna: il resto della famiglia vuole vendere l'attività, ciascuno per un motivo diverso. Il figlio maggiore di Michele, Raffaele, vuole trasferirsi a Milano per iniziare una nuova vita. Antonio, il secondogenito, ha bisogno di soldi per pagare alcuni debiti di gioco. Anche la moglie, Maria, vuole voltare pagina chiedendo il divorzio e risposandosi con Giulio. A questo punto, Michele si metterà alla ricerca di nuovi talenti da lanciare e, quando incontra la giovane e sfuggente trapper Regina, crede di essere sulla strada giusta.

Il cast con Massimo Ranieri: attori e personaggi

Nella serie, Massimo Ranieri è accompagnato da alcuni attori già noti nel mondo delle serie tv italiane: Maria Pia Calzone, vista in Gomorra-La serie, veste i panni della moglie del protagonista; Michele Rosiello, nei panni di Raffaele e già visto nel cast di Mina Settembre e de L’Isola di Pietro; Erasmo Genzini, che interpreta Antonio e che ha partecipato a Che Dio Ci Aiuti. Oltre a loro, ci sono anche new entry di spessore, come La Niña, cantante napoletana che interpreta il personaggio di Regina, e Giulia D'Aloia, che interpreta la figlia Anna. Gianfranco Gallo è invece Gaetano Russo, produttore discografico e avversario professionale di Michele.

Michele Rosiello e Erasmo Genzini nei panni di Raffaele e Antonio Ferrara

La trama di La voce che hai dentro: di cosa parla la fiction

Michele Ferrara è un ex cantante di successo e un produttore discografico. È appena uscito di prigione dopo aver scontato dieci anni per l'omicidio del padre. Lui, che si è sempre proclamato innocente, dovrà ricucire il rapporto con la moglie Maria e i figli Raffaele, Antonio e Anna, che sono intenzionati a vendere la loro casa discografica, la Parthenope. Ma Michele cercherà a tutti i costi salvarla. Una sera, in un locale è attratto dalla voce di una rapper di nome Regina (interpretata da Carola Moccia, in arte La Niña). A quel punto, sceglie di puntare su di lei per risollevare le sorti dell'etichetta musicale.

Massimo Ranieri e Maria Pia Calzone nei panni di Michele Ferrare e sua moglie Maria

Quante puntate sono e come vederle in streaming e in replica

Come anticipato, La voce che hai dentro andrà in onda ogni giovedì a partire dal 14 settembre su Canale 5. Ogni episodio, però, verrà messo in streaming e on demand sulla piattaforma gratuita MediasetPlay.

14 settembre 2023 : prima puntata – primo e secondo episodio dalle 21:30

: prima puntata – primo e secondo episodio dalle 21:30 21 settembre 2023 : seconda puntata – terzo e quarto episodio dalle 21.30

: seconda puntata – terzo e quarto episodio dalle 21.30 28 settembre 2023 : terza puntata – quinto e sesto episodio dalle 21.30

: terza puntata – quinto e sesto episodio dalle 21.30 5 ottobre 2023: quarta puntata – settimo e ottavo episodio dalle 21.30

Dove è stata girata la fiction con Massimo Ranieri

La fiction è stata girata nel cuore di Napoli, città natale di Massimo Ranieri. In un'intervista, il cantante aveva parlato delle emozioni evocate dalla location mentre si trovava sul set: "La cosa più incredibile ed emozionante – ha raccontato l'artista – è che abbiamo girato a Napoli, nella Galleria Umberto, proprio nel palazzo in cui ho iniziato la mia vita come cantante".