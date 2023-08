Massimo Ranieri torna alla fiction con La voce che hai dentro: “Sarò un produttore accusato di omicidio” La fiction in otto episodi e quattro puntate andrà in onda su Canale5 dopo la metà di settembre. Nel cast anche Maria Pia Calzone e la cantante La Niña. Ranieri ne ha parlato sulle pagine di Tv, Sorrisi e Canzoni.

A cura di Daniela Seclì

Massimo Ranieri torna alla fiction. Il cantante e attore sarà il protagonista della serie di Canale5 La voce che hai dentro, un progetto da lui ideato e che lo vedrà recitare al fianco dell'attrice Maria Pia Calzone. La serie, prodotta da Lucky Red, è composta da otto episodi che verranno distribuiti nell'arco di quattro puntate, in onda dopo la metà di settembre. Massimo Ranieri ne ha parlato sulle pagine di Tv, Sorrisi e Canzoni e sugli artisti di oggi dichiara:

Lo confesso, sono all'antica. Colpa mia. Mea culpa, mea maxima culpa. Molti di loro non li capisco. Anzi, non faccio in tempo a seguire una Pasqualina, che è l'ora di Franceschina: ormai durano due o tre mesi, e non puoi formarti un giudizio perché spariscono subito.

La voce che hai dentro con Massimo Ranieri da settembre su Canale5

Massimo Ranieri ha definito la fiction di Canale5 La voce che hai dentro come "un giallo-rosa". L'artista ha raccontato a Tv, Sorrisi e Canzoni come è nata l'idea che poi si è sviluppata in ciò che vedremo in onda a settembre:

L'idea mi è venuta circa dieci anni fa, mentre facevo dei provini a teatro e vedevo dei giovani con una "voce" dentro. Ho buttato giù un piccolo soggetto di una decina di pagine. Poi l'ho presentato a diversi interlocutori ma è stata "mamma" Mediaset quella con cui si è aperto subito un bel rapporto di fiducia e che mi ha dato l'opportunità di tornare a essere protagonista di una fiction.

Massimo Ranieri interpreta Michele Ferrara, un produttore discografico

Massimo Ranieri ha dichiarato che, rispetto al passato, il lavoro sul set gli è sembrato "più veloce", con "tante scene girate in un solo giorno". Tuttavia, ha assicurato che "il risultato è un prodotto di qualità cinematografica", grazie anche ai professionisti da cui si è circondato. Il suo personaggio è Michele Ferrara, un produttore discografico accusato di omicidio: