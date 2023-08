Ascolti tv venerdì 11 agosto: chi ha vinto tra Sogno e Son Desto e La conseguenza Ecco chi ha vinto gli ascolti di venerdì 11 agosto tra la replica di Sogno o son desto di Massimo Ranieri e il film La conseguenza.

A cura di Redazione Spettacolo

La televisione d'estate è spesso fatta di molte repliche, in onda, infatti, vanno trasmissioni che hanno avuto successo nell'anno passato e che hanno intrattenuto il pubblico da casa. Questo 2023 non fa eccezione e così chi ha deciso di restare a casa lo scorso venerdì, scegliendo di non migrare sulle piattaforme, ha potuto scegliere tra varietà in replica, qualche film, ambientato in tempi di II Guerra Mondiale o western o anche una partita di calcio, visto che per la Coppa Italia ha cominciato a far giocare le squadre di serie A, come il Bologna che contro il Cesena ha fatto riscontrare un buon risultato in termini di ascolti.

Chi ha vinto tra Sogno o son desto e La conseguenza

La sfida principale, però, come sempre accade è tra le reti ammiraglie di rai e Mediaset, che si sono giocate la vittoria finale degli ascolti di venerdì 11 agosto. Su Rai1, infatti, è andata in onda la seconda puntata di Sogno e Son Desto, il varietà condotto da Massimo Ranieri, replica di quella andata in onda lo scorso anno, mentre su canale 5 la scelta è caduta su un film, ovvero La conseguenza, pellicola del 2019, ambientata nel Dopoguerra, diretta da James Kent con protagonista Alexander Skarsgårdnel. A vincere, al fotofinish, è stato il programma di Ranieri, che vedeva tra gli ospiti Morgan, Peppino Di Capri, Ron e Marisa Laurito, che ha chiuso con una media di 1.621.000 spettatori pari al 13.4% di share, poco di più del film di Canale 5 che, invece, ha totalizzato 1.463.000 spettatori con uno share dell’11.7%.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Su Rai2 Professor T è stato visto da 505.000 spettatori per un totale del 4% di share, mentre su Italia1 la partita di Coppa Italia – Bologna-Cesena è stata vista da 689.000 spettatori con il 5.4% di share. Su Rai3 il film "Il grande Paese" ha totalizzato 548.000 spettatori pari al 4.8% di share, meno di quanto fatto su Rete4 da Il Terzo Indizio che ha chiuso con un ascolto medio di 873.000 spettatori e l'8.1% di share. Su La7 Baby Boom raggiunge 395.000 spettatori e il 3.5%, mentre su Tv8 I Delitti del BarLume chiude con 353.000 spettatori e il 3.8%. Infine, sul Nove Diciamoci la Verità ha tenuto davanti allo schermo 368.000 spettatori (3.3%).