Shaila Gatta crolla al GF, lo sfogo in lacrime con Lorenzo Spolverato: “Troppe cattiverie su di me” Shaila Gatta dopo il rientro al GF ha subito gli attacchi dei suoi inquilini per il comportamento adottato nei confronti di Javier Martinez. Nel pomeriggio è scoppiata in lacrime: “Troppe cattiverie su di me, mi sento messa al rogo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Per Shaila Gatta il rientro nella casa del Grande Fratello non è stato semplice. Nella puntata del 28 ottobre l'ex velina e Lorenzo Spolverato hanno riabbracciato i loro inquilini dopo la breve permanenza al Gran Hermano, ma dopo aver rivelato – con video e racconti – il loro amore, hanno ricevuto numerosi attacchi. Al centro delle discussioni il comportamento adottato nei confronti di Javier Martinez che si è sentito preso in giro dalla sua ex fiamma. Shaila Gatta nelle ultime ore, dopo aver discusso con diversi concorrenti, si è lasciata andare ad uno lungo sfogo con Lorenzo: "Sono triste, quante cattiverie su di me".

Le lacrime di Shaila Gatta al Grande Fratello

In lavanderia con Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta non è riuscita a trattenere le lacrime. "Quante cattiverie, mi viene da piangere. Mi fa stare male, io non sono una che litiga, non parlo mai male di qualcuno. Che giornata. Mi sento triste" ha dichiarato con la voce rotta dal pianto. "Mi sento di andare al rogo. Non ce la faccio più", ha continuato. Consolata dalla sua nuova fiamma, ha ammesso, però, di non volerlo coinvolgere nei battibecchi con il gruppo. Spolverato l'ha rassicurata invitandola a sfogarsi senza filtri: "Ce la fai, è tutto normale, è questione di tempo. Andrà sempre meglio, poi tu hai le spalle larghe. Sei chiara quando parli". I due si sono stretti in un abbraccio: "Grazie che ci sei sempre" ha esclamato la ballerina.

"Mi sei costato caro, ma pagherei anche il doppio per averti"

Shaila Gatta ha poi fatto una dichiarazione importante a Lorenzo Spolverato. Dopo lo sfogo, ha scherzato: "Mi sei costato caro, e io a te". Il modello ha subito replicato: "Sì, vedrai che sarà un risultato indimenticabile". L'ex velina, prima di baciarlo, ha commentato: "Ma non me ne frega, pagherei il doppio per averti un'altra volta. Se non è così, anche tre volte".