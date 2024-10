video suggerito

Eleonora Cecere rompe il silenzio dopo l’uscita dal GF: “Questione familiare che richiede la mia attenzione” Eleonora Cecere è tornata sui social dopo l’uscita dalla Casa del Grande Fratello. In risposta agli attacchi subiti dal marito – cui senza alcuna prova è stata attribuita la responsabilità di una scelta ritenuta unilaterale – la donna racconta cosa l’ha spinta ad abbandonare il gioco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Eleonora Cecere è tornata sui social dopo l’uscita dalla Casa del Grande Fratello. Membro del trio delle Non è la Rai, si era vista costretta ad abbandonare il gioco dopo avere ricevuto una lettera dal marito che le chiedeva di tornare a casa per dedicarsi alla loro famiglia. L’uomo non ha aggiunto alcun particolare, ma sui social era diventato bersaglio di attacchi furiosi. A Luigi Galdiero era stata infatti attribuita la responsabilità di avere volontariamente – e unilateralmente – interrotto il sogno della moglie oltre che il suo riscatto professionale per egoismo. Una lettura dei fatti arbitraria (e priva di qualsiasi elemento di supporto) che non aveva trovato riscontro alcuno in quanto i due avevano raccontato in tv. E infatti è stata la stessa Eleonora, nel post pubblicato su Instagram dopo l’uscita, a chiarire che a spingerla ad abbandonare il gioco non è stato il presunto egoismo del marito, ma una situazione familiare delicata.

Perché Eleonora Cecere ha lasciato il GF

“Cari amici, fan e sostenitori, ho deciso di lasciare la casa del Grande Fratello per dedicarmi a una questione familiare che richiede la mia presenza e attenzione”, ha scritto Eleonora nel post pubblicato sul suo profilo Instagram per sgomberare il campo da illazioni prive di riscontro. “Questa scelta non riflette l’idea che le donne debbano rinunciare ai propri sogni per la famiglia, ma piuttosto l’importanza di bilanciare i ruoli che abbiamo nella vita”, ha aggiunto la donna facendo riferimento al suo ruolo di madre che l’ha obbligata – come accade a qualunque genitore nel mondo – a fare una scelta dettata dalla necessità del momento:

Essere una mamma e una professionista significa anche sapersi adattare alle esigenze del momento, senza mai dimenticare o abbandonare i propri sogni e aspirazioni. Ringrazio di cuore tutti voi per l’amore e il sostegno che mi avete dimostrato in questa avventura incredibile. Un ringraziamento speciale va anche a tutto il team del Grande Fratello per questa opportunità unica. La mia esperienza nella casa è stata breve ma intensa e ricca di emozioni, e porterò con me ricordi preziosi. Continuerò a seguire i miei sogni e a lottare per le mie passioni, e spero che continuerete a supportarmi nel mio percorso. Con affetto, Eleonora.

Che cosa aveva detto Luigi Galdiero, marito di Eleonora Cecere, al GF

A condannare Luigi agli attacchi feroci subiti sui social era stata la scelta dell’uomo di chiedere alla moglie di tornare a casa insieme a lui. Luigi non aveva aggiunto alcun dettaglio, preferendo demandare le questioni strettamente personali a un momento successivo e privato. “Mai avrei voluto interrompere questo tuo sogno, ho perso tante notti per stare accanto alle bambine”, aveva scritto l'uomo nella lettera inviata a Eleonora nella Casa, “Non avrei mai voluto essere qui per dirti questo, ma la responsabilità di una famiglia mi porta a dirti che abbiamo bisogno di te, non sai quanto. Questa famiglia che abbiamo voluto, che tu hai voluto, che abbiamo difeso. Le bambine hanno bisogno di te e io ho bisogno di te perché sei una parte di me e se manchi tu è un problema grosso perché da solo non ce la faccio”.