video suggerito

Eleonora Cecere de Non è la Rai lascia il Grande Fratello dopo l’incontro con il marito: cosa è successo Dopo aver incontrato il marito Luigi, Eleonora Cecere de Non è la Rai ha deciso di abbandonare il Grande Fratello definitivamente nella puntata del 28 ottobre. “Hanno bisogno di me”, ha spiegato la concorrente in lacrime salutando gli altri inquilini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le Non è la Rai si sciolgono. Durante la puntata del 28 ottobre del Grande Fratello, Eleonora Cecere ha deciso di lasciare definitivamente la Casa. Decisivo l'incontro della showgirl con il marito Luigi, che le ha fatto sapere di aver bisogno di lei fuori. E così la concorrente ha preso la decisione di lasciare tutto e tornare dalla famiglia: "Devo assolutamente andare da loro".

L'incontro di Eleonora Cecere con il marito Luigi: "Da solo non ce la faccio"

Durante la diretta, Eleonora Cecere ha avuto la possibilità di incontrare il marito Luigi. Prima di abbracciarla, le ha scritto una lettera in cui le spiegava di sentire la sua mancanza e di essere in difficoltà nell'affrontare tutto da solo: "Sento di essere stato un buon padre e di aver fatto il possibile in questi giorni, anche di più, ma ci manchi troppo. Non sai neanche quanto”. Le ultime parole del marito sono state decisive per la concorrente: "Ho lottato contro me stesso per scriverti queste parole ma mi manchi troppo. Non avrei mai voluto interrompere questo tuo sogno, ma la responsabilità di una famiglia mi porta a dirti che abbiamo bisogno di te. Io da solo non ce la faccio".

La decisione e l'annuncio ai concorrenti

Dopo aver ascoltato le parole del marito, Eleonora Cecere non ha esitato nemmeno un attimo e ha deciso di lasciare il Grande Fratello e tornare dal marito e dalle figlie. "La mia famiglia è molto più importante di tutto quello che c'è qui. Le mie bambine sono le mie bambine, non posso non tornare da loro", ha detto in lacrime ad Alfonso Signorini. Poi è tornata nella Casa per un ultimo saluto a tutti i compagni di viaggio, in particolare alle altre due componenti del trio Non è la Rai, Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi. A loro ha detto di continuare nel gioco e di andare avanti anche per lei.