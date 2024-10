Al GF Javier riceve un aereo da parte dei fan: “L’Italia sa”, Shaila scoppia in lacrime e Lorenzo la consola

video suggerito

"Javi vola in alto. L'Italia sa". Un aereo con queste parole ha sorvolato la Casa del Grande Fratello, prova evidente di quanto il pubblico apprezzi Javier Martinez. Sembra che il gesto abbia turbato Shaila Gatta che, dopo aver letto lo striscione, si è sciolta in un pianto. A consolarla è stata Lorenzo Spolverato.

L'affetto da parte del pubblico nei confronti di Javier Martinez

Non è passata nemmeno una settimana da quando la Casa del Grande Fratello è diventata teatro di una soap opera tra Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato, Javier Martinez e Helena Prestes. I primi due, infatti, hanno confessato ai secondi la passione scoppiata tra loro in Spagna. In molti sui social hanno apprezzato l'aplomb con cui Javier Martinez ha accolto la notizia del flirt tra Shaila e Lorenzo: "Sinceramente sono felice per loro, ci sarà qualcuna che là fuori mi aspetta. Adesso ho più leggerezza e consapevolezza, mi sono tolto un peso". La conferma che gli spettatori hanno giudicato favorevolmente la sua reazione è arrivata tramite un aereo che recava la scritta: "Javi volta in alto. L'Italia sa".

Il pallavolista ha gradito lo striscione ma, in dialogo con Maria Vittoria Minghetti e Amanda Lecciso, ha confessato di temere per Shaila Gatta: "Ho paura che la gente fuori la massacri. Non vorrei gioire per questa situazione. Lei fuori di qui mi querela".

Lorenzo Spolverato consola Shaila Gatta

Poco dopo l'arrivo dell'aereo da parte dei fan, Shaila Gatta è scoppiata in lacrime. A consolarla ci ha pensato Lorenzo Spolverato che, stringendola tra le braccia, ha provato a rassicurarla: "È tutto normale, sono momenti di crescita fidati di Lori. Ti ricordi come sei entrata qui dentro? Sei forte come quel momento. Fuori chi ti ama lo sa. È qui dentro il problema e capisco che sia difficile. Le persone forti lasciano il segno. Occupati di questa situazione qui, noi siamo prima di tutto amici, io non ti presserò mai".