Alfonso D'Apice al Grande Fratello, l'ex fidanzato di Federica Petagna scelto come nuovo concorrente Alfonso D'Apice, ex fidanzato di Federica Petagna, è stato scelto come nuovo concorrente del Grande Fratello: la notizia arriva da Dagospia.

A cura di Gaia Martino

Alfonso Signorini gioca ancora la carta Temptation Island per il suo Grande Fratello e dopo l'ingresso di Federica Petagna, dovrebbe annunciare l'arrivo di Alfonso D'Apice. Dagospia rivela che l'ex fidanzato della concorrente napoletana è stato scelto come nuovo inquilino della casa più spiata d'Italia. Sulla scia di Mirko Brunetti e Perla Vatiero, la coppia che si è separata nel reality di Filippo Bisciglia, si ritroverà al Grande Fratello.

"Alfonso D'Apice nuovo concorrente del Grande Fratello"

Federica Petagna ritroverà il suo ex Alfonso D'Apice nella casa di Cinecittà. Dagospia rivela che l'ex fidanzato della napoletana è stato scelto come nuovo concorrente del reality di Signorini. La coppia ha interrotto la storia dopo 8 anni insieme a Temptation Island, nell'edizione autunnale, l'ultima andata in onda: a decidere la separazione è stata lei che, subito dopo, ha iniziato una frequentazione con il tentatore conosciuto nel villaggio, Stefano Tediosi.

Cosa ha detto Federica Petagna su Alfonso D'Apice al GF

Federica Petagna, entrata nella casa del GF nella puntata dello scorso lunedì, ha parlato già diverse volte del suo ex fidanzato. "Era finito l'amore" – ha dichiarato alle Non è la Rai – "In più, il nostro problema era il fatto di non parlare. Ogni nostra discussione rimaneva sempre aperta. Andavamo avanti facendo finta di niente ma alla fine sono scoppiata. Le discussioni le evitavamo ma, alla fine, sempre a quello siamo arrivati. Se ci fossimo comportati in un altro modo, magari le cose sarebbero andate diversamente. Purtroppo sono andate così, non si possono dirigere i sentimenti". La giovane ha inoltre dichiarato che il suo ex sta provando a rifarsi una vita: "Io lo so che lo sta facendo, vorrei un po' di sincerità da parte sua", le parole.