Ascolti tv giovedì 24 ottobre: chi ha vinto tra Don Matteo e Endless Love Chi ha vinto la sfida degli ascolti tv tra Rai1, che ha messo in onda la fiction Don Matteo, e Canale 5 che ha messo in onda la soap turca Endless Love. Tutti i dati Auditel di ieri sera.

La prima serata di ieri, giovedì 24 ottobre, è stata segnata da una serie di proposte interessanti per gli spettatori della tv generalista: serie tv, film, talk show e partite di calcio. Rai 1 ha trasmesso una nuova puntata della serie Don Matteo, giunta alla sua quattordicesima stagione. Canale 5, invece, ha proposto un altro episodio della soap turca Endless Love. Vediamo chi è riuscito ad aggiudicarsi la agra degli ascolti e i dati Auditel di giovedì 24 ottobre.

La sfida degli ascolti tv tra Don Matteo e Endless Love

Ecco gli ascolti tv della prima serata di giovedì 24 ottobre: Rai1 ha trasmesso il secondo episodio della fiction Don Matteo con Raoul Bova e Nino Frassica. La serie è stata vista da 4.325.000spettatori per uno share pari al 24.2% e stravince la serata. La serie turca Endless Love, con Kerem Alisik (Fekeli in "Terra amara"), messa in onda da Canale 5 ha invece raggiunto 2.528.000 spettatori per uno share pari al 14.3%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Ecco invece le proposte delle altre reti generaliste. Rai3 ha lasciato spazio al talk di Geppi Cucciari, Splendida Cornice: 931.000 spettatori e share pari al 5.5%. Le Iene presentano – Inside, la trasmissione d'inchieste proposta da Italia1, si è lasciata seguire da spettatori per uno share pari al %. Il talk show di approfondimento condotto da Antonino Monteleone, L'altra Italia, in onda su Rai2: 206.000 spettatori e share 1.2%. Dritto e Rovescio, il talk show condotto da Paolo Del Debbio su Rete4, si lascia seguire da 968.000 spettatori per uno share pari al 6.6%. Una nuova puntata di PiazzaPulita su La7, il talk show di approfondimento condotto da Corrado Formigli, che ha raggiunto 872.000 spettatori e share pari al 6.2%. La UEFA Europa League è andata in scena su Tv8: la partita tra Fenerbahce e Manchester United è stata vista 710.000 da spettatori per uno share pari al 3.5%. Il contadino cerca moglie, il programma condotto da Gabriele Corsi sul Nove, è stato visto da 347.000 spettatori e share pari al 2%.

Affari Tuoi, Striscia la notizia e Chissà chi è: gli ascolti di De Martino, Ricci e Amadeus

La sfida dell'access prime time. Cinque Minuti su Rai1 fa 4.293.000 spettatori e il 21.3%; a seguire, Affari Tuoi con Stefano De Martino vola a 5.520.000 spettatori e il 25.9% di share. Su Canale 5, Striscia la notizia fa segnare 2.925.000 spettatori pari al 13.8%. Ottimi i dati per Lilli Gruber: su La7 Otto e mezzo raccoglie 1.918.000 spettatori e il 9.1%. Paolo Del Debbio con 4 di sera: 963.000 spettatori e il 4.7% nella prima parte e 887.000 spettatori e il 4.1% nella seconda parte. Amadeus sul Nove con Chissà chi è: 507.000 spettatori con il 2.4% nella prima parte; 668.000 spettatori e 3.1% nella seconda. Rai3 con Il cavallo e la torre: 1.219.000 spettatori e 6% di share; a seguire Un posto al sole con 1.555.000 spettatori e 7.3% di share. Su Rai2 TG2 Post: 538.000 spettatori con il 2.5% di share. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 1.472.000 spettatori con il 7% di share.