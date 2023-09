La voce che hai dentro, anticipazioni quarta puntata del 6 ottobre: Maria e Michele divorziano Le anticipazioni della quarta puntata della fiction La voce che hai dentro, in onda venerdì 6 settembre alle ore 21:20 su Canale5. Cosa succederà nel nuovo episodio della serie tv con Massimo Ranieri, Maria Pia Calzone, Michele Rosiello, Erasmo Genzini e La Niña.

Le anticipazioni della quarta puntata della fiction La voce che hai dentro, in onda venerdì 6 ottobre alle ore 21:20 su Canale5. Attenzione spoiler. Nel nuovo episodio della serie tv con Massimo Ranieri, Maria Pia Calzone, Michele Rosiello, Erasmo Genzini e La Niña, la vita dei Ferrara sarà messa alla prova da un fatto nuovo: il divorzio tra Michele e Maria. Eppure, nessuno dei due appare felice. Ecco le anticipazioni della quarta puntata ricordando ancora una volta di fare attenzione ai possibili spoiler.

La voce che hai dentro, anticipazioni della quarta puntata del 6 ottobre

Nel quarto episodio de La voce che hai dentro, Maria e Michele divorziano davanti al giudice, però entrambi non sembrano convinti della scelta che hanno fatto. La Parthenope è ancora alla ricerca di un talento che sostituisca Regina per il contest. Intanto, Giulio cerca di convincere Russo a fare un'ultima offerta per l'acquisto della casa discografica di Michele, ma Russo vuole strapparla a un prezzo più conveniente. Letizia, invece, vorrebbe dare un'altra occasione a suo marito, ma sta ancora cercando con lui un'intesa che ormai appare perduta.

Nuovi elementi riaffiorano sull'omicidio di Mimmo

Durante la tragica notte dell'omicidio di Mimmo, Antonio e Anna si ritrovano immersi in un intricato labirinto di indizi e sospetti. Nuovi elementi riaffiorano dalla memoria di quella che è stata la terribile scena del crimine, nuovi dettagli spuntano fuori dai ricordi. In particolare, Raffaele, che aveva partecipato alla stessa serata, si rende conto di un dettaglio precedentemente sfuggito alla sua memoria, ma che ora sembra essere fondamentale per comprendere ciò che è realmente accaduto quella terribile notte. Questo nuovo dettaglio, come un pezzo mancante di un puzzle intricato, apre una nuova prospettiva sull'omicidio di Mimmo, gettando ombre più oscure sulla verità e suscitando ulteriori domande sulla misteriosa vicenda.