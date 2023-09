Maria Corleone, anticipazioni quarta e ultima puntata del 4 ottobre: il finale di stagione Le anticipazioni della quarta e ultima puntata di Maria Corleone, in onda mercoledì 4 ottobre alle ore 21:20 su Canale5. Ecco cosa succederà nel finale di stagione della fiction con Rosa Diletta Rossi, Vittorio Magazzù, Fortunato Cerlino e Alessandro Fella. Attenzione spoiler.

Maria Corleone, anticipazioni ultima puntata: la resa dei conti tra Maria e Luca

Nell'ultimo episodio della serie con Rosa Diletta Rossi, Vittorio Magazzù, Fortunato Cerlino, Emanuele Aita, Alessandro Fella e Giuseppe Tantillo non mancheranno i colpi di scena. I calabresi sono decisi a vendicarsi di Maria Corleone e, per farlo, rapiranno il bambino che la donna ha avuto con Luca Spada.

Maria Corleone, anticipazioni ultima puntata del 4 ottobre

Anticipazioni ultima puntata di Maria Corleone con Rosa Diletta Rossi

Le anticipazioni della quarta e ultima puntata di Maria Corleone, in onda mercoledì 4 ottobre alle ore 21:20 su Canale5. Maria medita vendetta. È stato il clan dei calabresi a organizzare l'attentato e la donna non intende fargliela passare liscia. Intanto, Luca Spada è pronto a tutto pur di consegnare alla giustizia Don Luciano Corleone. L'uomo sa di essere nel mirino di Spada, per questo scappa e dà inizio alla sua latitanza.

La resa dei conti tra Luca Spada e Maria Corleone

Luca Spada e Maria Corleone interpretati da Alessandro Fella e Rosa Diletta Rossi

Nel finale di stagione di Maria Corleone, gli spettatori assisteranno alla resa dei conti tra Luca Spada e Maria. Il Procuratore è ormai pronto ad arrestare la sua ex compagna, ma una rivelazione sconvolgerà tutto. L'uomo, infatti, scoprirà che il figlio avuto con Maria Corleone non è morto come gli avevano fatto credere. Ma c'è anche una terribile notizia. Il bambino è stato rapito dai calabresi, che intendono vendicarsi di Lady Corleone. A questo punto, Luca e Maria capiscono che da soli non possono farcela. L'unico modo per salvare la vita al loro bambino è unire le forze. Corleone, in cambio dell'aiuto di Spada, si impegna a mantenere una importantissima promessa. Non resta che attendere mercoledì 4 ottobre per assistere al finale di stagione su Canale5 e scoprire se riusciranno a salvare il bambino e se Maria terrà fede alla promessa fatta.