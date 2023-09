La voce che hai dentro, anticipazioni seconda puntata del 21 settembre: Michele tradito da suo figlio Le anticipazioni della seconda puntata della fiction La voce che hai dentro, in onda giovedì 21 settembre alle ore 21:20 su Canale5. Cosa succederà nel nuovo episodio della serie tv con Massimo Ranieri, Maria Pia Calzone, Michele Rosiello, Erasmo Genzini e La Niña.

A cura di Daniela Seclì

Michele Rosiello e Massimo Ranieri nei panni di Raffaele e Michele Ferrara

Le anticipazioni della seconda puntata della fiction La voce che hai dentro, in onda giovedì 21 settembre alle ore 21:20 su Canale5. Attenzione spoiler. Nel nuovo episodio della serie tv con Massimo Ranieri, Maria Pia Calzone, Michele Rosiello, Erasmo Genzini e La Niña, Michele Ferrara continuerà a incontrare un ostacolo dietro l'altro nel suo percorso. Dalle liti con Regina, ai problemi con il figlio Raffaele che trama alle sue spalle, l'uomo dovrà armarsi di coraggio per riuscire nel suo intento di riportare la casa discografica Parthenope al suo antico splendore. Ecco tutte le anticipazioni della seconda puntata.

La voce che hai dentro, anticipazioni della seconda puntata del 21 settembre

Il cast della fiction La voce che hai dentro

Le anticipazioni della seconda puntata de La voce che hai dentro, in onda giovedì 21 settembre. Michele Ferrara non ha intenzione di perdere le speranze con Regina, nonostante il carattere scostante dell'artista. Anche quando la sua nuova canzone viene diffusa online provocando un disastro, Michele resta al suo fianco, si rimbocca le maniche e lavora sodo per comporre insieme a lei un brano che la metta nelle condizioni di conquistare la vittoria al contest.

Giulio chiede a Maria di sposarlo

La voce che hai dentro, Maria Pia Calzone interpreta Maria

Nella seconda puntata della serie tv La voce che hai dentro, Giulio chiederà a Maria di sposarlo. La donna, tuttavia, non sembrerà più così sicura dei sentimenti che prova per il suo fidanzato. Il figlio maggiore di Michele, Raffaele, continuerà a remare contro suo padre e, manipolato da Russo, cercherà in tutti i modi di non fare andare in porto la firma del contratto di Regina con la Parthenope. Si focalizzerà talmente tanto su di lei, da mandare in crisi il suo matrimonio. Intanto, mentre tenta di dare a Vincenzo l'opportunità giusta per portarlo al successo, Antonio ottiene un provino per lui alla Russo Records.