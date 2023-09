La voce che hai dentro, anticipazioni terza puntata del 29 settembre: Regina farà una scelta dolorosa Le anticipazioni della seconda puntata della fiction La voce che hai dentro, in onda venerdì 29 settembre alle ore 21:20 su Canale5. Cosa succederà nel nuovo episodio della serie tv con Massimo Ranieri, Maria Pia Calzone, Michele Rosiello, Erasmo Genzini e La Niña.

A cura di Ilaria Costabile

Le anticipazioni della terza puntata della fiction La voce che hai dentro, in onda venerdì 27 settembre alle ore 21:20 su Canale5. Attenzione spoiler. Nel nuovo episodio della serie tv con Massimo Ranieri, Maria Pia Calzone, Michele Rosiello, Erasmo Genzini e La Niña. La vita dei Ferrara verrà nuovamente resa difficile da una serie di eventi che metteranno a dura prova soprattutto la giovane Regina. Ecco, quindi, tutte le anticipazioni della terza puntata.

La voce che hai dentro, anticipazioni della terza puntata del 27 settembre

Nella vita di Regina arriva, improvvisamente, una figura che metterà scompiglio in quelle che fino a quel momento erano le sue convinzioni. Si tratta del padre, per seguire il quale Regina sarà costretta a commettere un doloroso tradimento. Nel frattempo, Raffaele non riesce a non pensare alla morte di suo nonno e gli incubi saranno sempre più ricorrenti, in cui non riuscirà a rendere più nitidi i ricordi relativi alla sera dell'omicidio.

Maria turbata dalla decisione di Michele

Nel frattempo, Michele ha chiesto le carte per il divorzio e questa velocità, oltre al fatto che i documenti siano stati già firmati dall'ex marito, getta Maria in un intenso turbamento che non riesce a spiegarsi, ma soprattutto che non la fa stare tranquilla nella sua storia con Giulio che, intanto, le aveva chiesto di diventare sua moglie. Michele e Anna decidono di coalizzarsi e cercano di ricostruire, attraverso i loro rispettivi ricordi, tutto ciò che è legato all'omicidio di Mimmo Ferrara, patron della Parthenope nonché padre di Michele. Sarà Anna, dopo una serie di ricerche, improvvisamente, a trovare un indizio che potrebbe chiarire ogni dubbio.