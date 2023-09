Maria Corleone, anticipazioni terza puntata del 27 settembre: muore una persona vicina a Maria Le anticipazioni della terza puntata di Maria Corleone, in onda mercoledì 27 settembre. L’ascesa criminale di Maria attirerà l’attenzione di una pericolosa famiglia mafiosa. A seguito di un attentato, morirà una persona vicina alla giovane Corleone.

A cura di Daniela Seclì

La terza puntata di Maria Corleone in onda il 27 settembre

Le anticipazioni della terza puntata della fiction Maria Corleone, in onda mercoledì 27 settembre su Canale5. L'appuntamento è alle ore 21:20. Attenzione spoiler. Nel nuovo episodio della serie con Rosa Diletta Rossi, Fortunato Cerlino, Giuseppe Tantillo, Vittorio Magazzù, Emmanuele Aita e Tosca D'Aquino, Maria Corleone perderà una persona molto vicina a lei in un attentato.

Maria Corleone, anticipazione terza puntata del 27 settembre

Rosa Diletta Rossi interpreta Maria Corleone

Le anticipazioni della terza puntata di Maria Corleone, in onda mercoledì 27 settembre, svelano che Maria tornerà a Milano con un obiettivo ben preciso. La donna non intende lasciarsi alle spalle il suo lavoro nella moda, al contrario è decisa più che mai a creare un marchio tutto suo e a fare il possibile perché possa sfondare. Maria, però, non ha di certo rinunciato alla sua ascesa criminale. Luca Spada lo sa bene e continua a indagare sul suo conto, mentre l'amore inizia a trasformarsi in odio per quella donna con cui pianificava di creare una famiglia.

Il dramma di Maria dopo l'attentato

Maria Corleone, le anticipazioni della terza puntata

Nella terza puntata di Maria Corleone non mancheranno tragici colpi di scena. Ma andiamo con ordine. La donna diventerà sempre più potente negli ambienti mafiosi e questo non farà di certo piacere ai clan rivali. In particolare, le voci della sua scalata giungeranno all'orecchio di una famiglia calabrese che, infastidita, ricorrerà a ogni mezzo possibile per fermare la giovane Corleone. Maria dovrà pagare un prezzo altissimo. Le anticipazioni ufficiali, infatti, fanno sapere: "In seguito a un attentato una persona molto vicina a lei perderà la vita". Per scoprire di chi si tratta e come questa tragica morte influenzerà il percorso di Maria Corleone, occorrerà attendere mercoledì 27 settembre, quando andrà in onda la terza puntata della fiction con Rosa Diletta Rossi e Vittorio Magazzù. L'appuntamento è alle ore 21:20 su Canale5.