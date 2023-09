Maria Corleone, anticipazioni seconda puntata del 20 settembre: Maria lascia Luca e sceglie il crimine Le anticipazioni della seconda puntata di Maria Corleone, in onda mercoledì 20 settembre. Maria sarà concentrata sulla sua ascesa criminale, mentre Luca tenterà di farla desistere.

A cura di Daniela Seclì

Luca Spada (Alessandro Fella) e Maria Corleone (Rosa Diletta Rossi)

Le anticipazioni della seconda puntata della fiction Maria Corleone, in onda mercoledì 20 settembre su Canale5. L'appuntamento è alle ore 21:20. Attenzione spoiler. Nel nuovo episodio della serie con Rosa Diletta Rossi, Fortunato Cerlino, Alessandro Fella, Vittorio Magazzù e Tosca D'Aquino, Maria tenterà di espandere gli affari in America. È decisa a proseguire la scalata criminale, schierandosi dalla parte della sua famiglia. Intanto, il Procuratore Luca Spada cercherà di farla desistere e di ricondurla alla vita che avevano costruito insieme.

Maria Corleone, anticipazioni della seconda puntata del 20 settembre

Don Luciano e Stefano Corleone interpretati da Fortunato Cerlino e Vittorio Magazzù

Le anticipazioni della seconda puntata di Maria Corleone, in onda mercoledì 20 settembre, svelano che Maria prenderà il posto del padre Don Luciano. Intende espandere gli affari in America, aprendo un nuovo business. Per la stilista, all'inizio, l'impresa si rivelerà ardua perché da donna è difficile farsi ascoltare. Pian piano, però, dimostrerà di avere delle doti manageriali che la porteranno a guadagnarsi la fiducia dei partner di New York.

Luca Spada tenta di convincere Maria Corleone a tornare da lui

Rosa Diletta Rossi nei panni di Maria Corleone

Nel corso della seconda puntata di Maria Corleone, gli spettatori assisteranno anche al travaglio interiore di Luca Spada. L'uomo, infatti, ama ancora Maria e spera di poterla allontanare dalla sua famiglia e riportarla alla vita che avevano costruito insieme. Purtroppo sarà difficile fare cambiare idea alla sua compagna. La donna, nonostante sia ancora innamorata di Luca, decide di schierarsi dalla parte della sua famiglia e di proseguire la scalata criminale. La seconda puntata della serie tv Maria Corleone andrà in onda mercoledì 20 settembre alle ore 21:20 su Canale5.