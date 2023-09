Ascolti tv venerdì 22 settembre: chi ha vinto tra Tale e Quale show e La voce che hai dentro I dati auditel di venerdì 22 settembre. Chi ha vinto la gara agli ascolti tv nella prima serata tra Tale e quale show di Carlo Conti e La voce che hai dentro con Massimo Ranieri.

Gli ascolti tv di venerdì 22 settembre 2023 hanno visto trionfare su Rai1 la nuova edizione di Tale e Quale Show, che ha debuttato con 2.974.000 spettatori pari al 20.6% di share, mentre su Canale5 la seconda puntata de La Voce che hai Dentro ha totalizzato 1.723.000 spettatori con uno share del 10.9%.

Cosa è successo a La voce che hai dentro

Il cambio in palinsesto che ha visto il Grande Fratello spostarsi al giovedì per favorire la fiction di Canale 5, e causa crisi di ascolti, si è rivelato una penalizzazione. Difficile competere con il granitico Tale e quale show, che da 13 anni intrattiene il pubblico italiano con risultati sempre soddisfacenti e corrispondenti alle aspettative della rete ammiraglia. Tanto più che quest'anno il cast dello show di Carlo Conti ha mostrato la solita capacità di selezione per accontentare diversi target di pubblico e agevolare la fruizione anche sui social. La settimana scorsa, La voce che hai dentro con Massimo Ranieri aveva addirittura battuto Ulisse di Alberto Angela con 2.481.000 spettatori pari al 14.5% di share. Il brusco crollo deve essere dovuto a una contro programmazione più forte e all'incapacità di tenere testa al desiderio di svago del venerdì sera.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Vediamo nel dettaglio i risultati delle altre reti generaliste. Su Rai2 N.C.I.S. ha totalizzato 428.000 spettatori pari al 2.5% N.C.I.S. Hawai’i 331.000 spettatori pari al 2.4% nel primo episodio e 290.000 spettatori pari al 3.1% nel secondo episodio; di contro, su Italia1 Taken 3 – L’ora della verità 1.416.000 spettatori (8.5% share). Su Rai3 Speciale Tg3 Linea Notte 202.000 spettatori con l’1.6%, schiacciato dall'avversaria Rete4 che con Quarto Grado ha chiuso con 1.217.000 spettatori (9.4%). Su La7 Propaganda Live e la speciale puntata sui migranti di Lampedusa, per i quali si è speso in studio anche Matteo Garrone con il suo film Io Capitano, ha chiuso con 713.000 spettatori e il 6%. Su Tv8 I delitti del BarLume – Resort Paradiso 400.000 spettatori (2.4%) e su Nove il ritorno di Fratelli di Crozza 917.000 spettatori con il 5.3%.