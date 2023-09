Grande Fratello, cambia la programmazione: il reality prende il posto della fiction di Massimo Ranieri Cambia la programmazione del Grande Fratello. Il reality di Alfonso Signorini andrà in onda il lunedì e il giovedì.

A cura di Daniela Seclì

Cambio di programmazione per il Grande Fratello. Il reality condotto da Alfonso Signorini si sposta in palinsesto. Lo annuncia TvBlog. Da una parte resterà intatto il doppio appuntamento settimanale, dall'altra la trasmissione andrà in onda il lunedì e il giovedì, non più il venerdì. Potrebbe trattarsi, però, solo di un breve esperimento.

Grande Fratello in onda due volte a settimana: lunedì e giovedì

Cambia la programmazione di Canale5, in particolare l'appuntamento con il reality condotto da Alfonso Signorini affiancato dalla giornalista Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista. Il Grande Fratello non andrà in onda venerdì 22 settembre. La prossima puntata del programma che narra le vicende della casa più spiata d'Italia andrà in onda giovedì 21 settembre, occupando il posto in palinsesto inizialmente dedicato alla fiction con Massimo Ranieri "La voce che hai dentro".

Il Grande Fratello e La voce che hai dentro si scambiano in palinsesto

