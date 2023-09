Ascolti tv giovedì 14 settembre: chi ha vinto tra La voce che hai dentro e Ulisse Gli ascolti tv di giovedì 14 settembre 2023: chi ha vinto la gara degli ascolti tv tra La Voce che hai Dentro, fiction andata in onda su Canale5, e Ulisse – Il piacere della scoperta, in onda su Rai1.

A cura di Gaia Martino

Il palinsesto televisivo ieri sera, giovedì 14 settembre 2023, ha offerto ai telespettatori intrattenimento, documentari, sport e programmi di informazione e attualità. Su Rai Uno è andato in onda Ulisse – Il piacere della scoperta, il documentario dedicato alla Sicilia del Gattopardo condotto da Alberto Angela. Su Rai Due, invece, è stata trasmessa in diretta la semifinale di Europei maschili di Pallavolo tra Italia e Francia. Canale 5 ha lanciato la nuova serie La voce che hai dentro, fiction con Massimo Ranieri. Ecco tutti i dati auditel.

Canale 5 e Rai 1, chi ha vinto la gara degli ascolti tv

La replica di Ulisse – Il piacere della scoperta andata in onda su Rai Uno ieri sera con Alberto Angela che ha guidato 1.853.000 telespettatori attraverso le bellezze di Palermo registrando uno share del 11.7 %. Su Canale 5 il debutto di La voce che hai dentro, fiction con Massimo Ranieri ambientata a Napoli e che racconta la storia di Michele Ferrara, ex cantante e produttore appena uscito di prigione dopo aver scontato 10 anni per l'omicidio del padre, ha totalizzato 2.481.000 spettatori pari al 14.5% di share.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste

La partita di pallavolo degli Europei Maschili Italia-Francia conclusasi con la vittoria degli azzurri, volati in finale, andata in onda su Rai Due è stata seguita da 3.012.000 spettatori con il 16.2%. Su Rai tre il film Mia moglie è un fantasma ha intrattenuto 680.000 spettatori pari ad uno share del 3.7%. Italia Uno con due episodi di Chicago Fire ha totalizzato 1.181.000 spettatori (6.4%). Su Rete 4 Dritto e Rovescio, il programma di informazione condotto da Paolo Del Debbio, è stato seguito da 890.000 spettatori con il 6.7% di share. Piazza pulita su La7 ha intrattenuto 706.000 spettatori con uno share del 5.7%, su Tv8 The Karate Kid – La leggenda continua ha registrato 272.000 spettatori con l’1.7%.