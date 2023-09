Italia-Francia oggi in semifinale agli Europei di volley maschile, orario e dove vederla in TV e streaming sulla Rai

Il livello di difficoltà si alza ancora. Ma l'Italia di Fefé De Giorgi campione del mondo e d'Europa è pronta per la sfida con la Francia in programma stasera a Roma, dove si disputano le semifinali e le finali dei Mondiali di pallavolo 2023. La partita è in calendario alle 21 di giovedì 14 settembre al Palazzo dello Sport dell'Eur della Capitale. La partita sarà visibile in diretta TV su Rai 2 in chiaro, ma anche su Sky, che la trasmetterà sui canali 201 e 204.

Il percorso della squadra di De Giorgi è stato straordinario. Due soli set persi nelle cinque partite del girone, con la Germania, poi il 3-0 contro la Macedonia del Nord e la sofferta vittoria contro un'arrembante Olanda, piegata al tie-break. Ora lasciata Bari, l'Italia si è trasferita a Roma dove va a caccia di una medaglia, preferibilmente d'oro. Stasera c'è la sfida alla Francia. In caso di vittoria sabato 16 settembre gli Azzurri se la vedranno contro Polonia o Slovenia.

Dove vedere Italia-Francia di volley in TV: il canale in chiaro

Gli Europei di pallavolo sono trasmessi in diretta dalla Rai, che manda in onda gli incontri della nazionale di pallavolo di De Giorgi. Italia-Francia, che sarà un derby sulle panchine perché c'è Andrea Giani – un altro componente delle generazione di fenomeni degli anni '90 – si potrà seguire in diretta su Rai 2 dalle ore 21:15. Gli abbonati di Sky potranno invece seguire il match sia sul canale 201 (Sky Sport Summer) che 204 (Sky Sport Arena).

Italia-Francia dove vederla in streaming gratis

La semifinale degli Europei 2023 si potrà seguire anche in diretta streaming. Italia-Francia sarà accessibile a tutti. Perché essendo l'incontro in chiaro sarà possibile seguirlo su RaiPlay. Gli abbonati Sky avranno la chance di seguire l'incontro invece tramite Sky Go, così come quelli di NOW.

A che ora gioca l’Italia di pallavolo contro la Francia agli Europei

Italia-Francia è la semifinale degli Europei di volley maschili 2023. La partita si gioca a Roma, al Palazzo dello Sport dell'Eur, e prenderà il via alle ore 21:15. In caso di vittoria l'Italia si qualificherà per la finale del 1° e 2° posto, che disputerebbe contro la vincente di Polonia-Slovenia sabato 16 settembre. In caso di sconfitte l'Italia giocherebbe per il bronzo.

