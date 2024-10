video suggerito

Don Matteo 14, la serie con Raoul Bova su Rai 1: trama, cast e puntate Don Matteo 14 torna in onda da stasera – giovedì 17 ottobre 2024 – alle 21:30 su Rai 1. Raoul Bova torna nei panni di Don Massimo per la serie ambientata a Spoleto. Oltre ai volti noti anche tre new entry nel cast della fiction: Federica Sabatini, Gaia Messerklinger ed Eugenio Mastrandrea. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

41 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Don Matteo 14 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Al via alla 14esima stagione di Don Matteo. In onda il 17 ottobre alle 21:30, in prima serata su Rai 1, la fiction con Raoul Bova (nei panni di Don Massimo) e Nino Frassica. La storia riprende dalle vicende dell'ultima puntata: i due matrimoni tra Anna e Marco e tra il Maresciallo Cecchini ed Elisa. Al cast si aggiungono nuovi personaggi, tra questi: Eugenio Mastrandrea, Federica Sabatini e Gaia Messerklinger. In tutto saranno dieci episodi, con il finale previsto per il 19 dicembre. Le riprese della serie si sono svolte prevalentemente a Spoleto, fatta eccezione per le scene degli interni girate a nord di Roma, negli studi Lux Vide a Fornello.

Le anticipazioni della prima puntata stasera su Rai 1

La prima puntata della 14esima edizione di Don Matteo riprenderà dalle nozze tra Anna (Maria Chiara Giannetta) e Marco (Maurizio Lastrico) e quelle tra il Maresciallo Cecchini (Nino Frassica) ed Elisa (Pamela Villoresi). La buona riuscita degli eventi, però, è minacciata da alcuni colpi di scena che potrebbero rovinare i matrimoni. Tra gli imprevisti anche un nuovo caso da risolvere. Poco prima dell'entrata in chiesa, Anna ritroverà una donna riversa a terra e in fin di vita: è Giulia Mezzanotte (Federica Sabatini) la sorellastra di Don Massimo. I rapporti tra i due fratelli sono sempre stati tesi ma a mettere pace ci penserà Natalina. In paese arriva una nuova PM, Vittoria Guidi, e un nuovo Capitano, Diego Martini (che darà filo da torcere al Maresciallo Cecchini).

La trama di Don Matteo 14

Torna la serie di Rai 1, giunta alla quattordicesima stagione, con Raoul Bova protagonista nei panni di Don Massimo. La storia riuscirà ad unire ancora una volta giallo e commedia con l'ingresso di nuovi personaggi. Tra questi anche Giulia Mezzanotte, sorellastra di Don Massimo (nata da una relazione extraconiugale del padre). La donna viene ritrovata da Anna poco prima di entrare in chiesa, distesa a terra e in gravi condizioni. Il "contrattempo" ostacolerà il matrimonio tra Anna e Marco e quello tra Nino ed Elisa.

Il cast e i nuovi personaggi della fiction con Raoul Bova

New entry nel cast della nuova stagione Federica Sabatini nei panni di Giulia Mezzanotte, sorellastra di Don Massimo, Diego Martini, il nuovo Capitano (Eugenio Mastrandrea) e Vittoria Guidi, la nuova Pm (Gaia Messerklinger). Tra i volti noti, invece:

Raoul Bova è Don Massimo

è Don Massimo Nino Frassica è il Maresciallo Cecchini

è il Maresciallo Cecchini Nathalie Guetta è Natalina

è Natalina Francesco Scali è Pippo

è Pippo Pamela Villoresi è Elisa

è Elisa Roberta Volponi è Martina Tommasi

è Martina Tommasi Simone Montedoro è Giulio Tommasi

è Giulio Tommasi Federico Galante è Egidio Spaccapietra

è Egidio Spaccapietra Fabio Fulco è Ivan Berlendis

è Ivan Berlendis Francesco Baffo è Bart Bonacina

è Bart Bonacina Pietro Pulcini è Pietro Ghisoni

è Pietro Ghisoni Francesco Castiglione è Gianni Barba

è Gianni Barba Mario Coco è Mario La Talpa

è Mario La Talpa Giancarlo Magalli è il Vescovo

Cast Don Matteo

Quante puntate sono e dove vederle in streaming e in replica

Sono dieci gli episodi della 14esima stagione di Don Matteo. Andranno in onda su Rai 1 dalle 21:30, uno a settimana, per dieci prime serate fino al 19 dicembre.

Prima puntata: giovedì 17 ottobre

Seconda puntata: giovedì 24 ottobre

Terza puntata: giovedì 31 ottobre

Quarta puntata: giovedì 7 novembre

Quinta puntata: giovedì 14 novembre

Sesta puntata: giovedì 21 novembre

Settima puntata: giovedì 28 novembre

Ottava puntata: giovedì 5 dicembre

Nona puntata: giovedì 12 dicembre

Decima puntata: giovedì 19 dicembre

Dove è stata girata la serie

Le riprese di Don Matteo 14 si sono svolte a Spoleto, città che fa da sfondo alla serie di Don Matteo dalla quinta stagione. Le scene degli interni, invece, sono state girate negli studi Lux Vide a Formello (a nord di Roma).