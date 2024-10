video suggerito

Gaia Messerklinger è Vittoria Guidi in Don Matteo 14: la carriera e la vita privata dell’attrice Gaia Messerklinger è l’attrice che interpreta Vittoria Guidi, uno dei nuovi personaggi di Don Matteo 14. Ha 35 anni, è nata a Moncalieri, in Piemonte e ha già recitato in altre serie di successo, come Il paradiso delle signore o Supersex. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Don Matteo 14 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Gaia Messerklinger è l’attrice che interpreta Vittoria Guidi, uno dei nuovi personaggi di Don Matteo 14, che andrà in onda giovedì 17 ottobre 2024, dalle 21.30 su Rai 1. Ha 35 anni ed è nata a Moncalieri, in Piemonte. Ha già recitato in altre serie di successo, come Il paradiso delle signore, Le tre rose di Eva o Supersex.

Chi è Gaia Messerklinger, gli studi e la carriera dell’attrice

Fin da giovane, Messerklinger ha mostrato una grande passione per la recitazione, entrando a far parte della compagnia teatrale Rufus, gestita da sua madre, dove ha mosso i primi passi sul palcoscenico. Parallelamente alla carriera artistica, Gaia ha portato avanti con successo i suoi studi, diplomandosi al Liceo Classico Cavour e laureandosi in Giurisprudenza all'Università di Torino. La sua carriera è iniziata a 17 anni con ruoli in fiction televisive come Nebbie e delitti e Fuoriclasse. Da lì, ha partecipato a numerosi progetti di successo sia in televisione, come CentoVetrine, Le tre rose di Eva, e più recentemente Cops 2 e Cuori, sia al cinema, con film come Fuga di cervelli e Non è un paese per giovani. Nel 2024 ha attirato l'attenzione interpretando Moana Pozzi nella serie Netflix Supersex.

Gaia Messerklinger interpreta il nuovo personaggio di Vittoria Guidi in Don Matteo 14

Gaia Messerklinger interpreta il personaggio di Vittoria Guidi nella quattordicesima stagione di Don Matteo. Vittoria è il nuovo Pubblico Ministero di Spoleto, un personaggio che porta una ventata di novità nella serie dopo l'uscita di scena di Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico. La PM Guidi arriva con l'intento di costruirsi una nuova vita e far avanzare la sua carriera, ma l'incontro con il suo ex fidanzato, il capitano Diego Martini, sconvolgerà i suoi piani, creando dinamiche intriganti.

Roberta Volponi, Eugenio Mastrandrea e Gaia Messerklinger, parte del cast di Don Matteo 14

La vita privata di Gaia Messerklinger

Della vita privata di Gaia Messerklinger si sa ben poco, poiché l'attrice ha sempre mantenuto una forte riservatezza, preferendo non condividere dettagli personali né alimentare gossip. Non ci sono informazioni pubbliche sulla sua situazione sentimentale, e lei stessa ha dichiarato di voler concentrare l'attenzione principalmente sulla sua carriera. Attiva su Instagram, dove compare con il nome "gaia.messerklinger" e dove è seguita da più di 20mila followers, Gaia condivide principalmente scatti artistici legati al suo lavoro e alla sua passione per il cinema e il teatro, senza entrare in dettagli più intimi​.