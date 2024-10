Chi è Eugenio Mastrandrea, l’attore che interpreta il Capitano Diego Martini in Don Matteo 14

video suggerito

Eugenio Mastrandrea è Diego Martini, nuovo Capitano nella serie Don Matteo 14. Nel 2021 raggiunge la popolarità grazie al ruolo da co-protagonista ne La Fuggitiva (miniserie Raiuno con Vittoria Puccini) e la sua partecipazione nella produzione internazionale Netflix From Scratch – La forza di un amore lo fa conoscere anche al pubblico straniero. Nonostante il cognome possa portare a pensarlo, l'attore non è imparentato con Valerio Mastrandrea.

Chi è Eugenio Mastrandrea, la carriera da La fuggitiva a Don Matteo 14

Eugenio Mastrandrea nasce il 9 dicembre del 1993. Nel 2017 si diploma presso l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio d'Amico. Dopo anni di teatro fa il suo debutto al cinema prendendo parte al film Acab-All Cops Are Bastards in cui indossa i panni di Giancarlo. Ottiene poi un ruolo nella serie tv Nero a metà del 2018 e tre anni dopo, nel 2021, diventa co-protagonista nella miniserie Rai 1 La Fuggitiva. Nella fiction recita al fianco di Vittoria Puccini. Nello periodo della messa in onda della serie viene chiamato per affiancare Zoe Saldan in From Scartch – La forza di un amore. La produzione internazionale gli permette di farsi conoscere dal pubblico straniero. Nel 2023, infatti, entra nel cast The Equalizer 3, dove interpreta il carabiniere Gio Bonucci. Diventa poi il Capitano Diego Martini in Don Matteo 12. Sul suo profilo Instagram sono tante le foto e i video relativi alla serie Rai.

Eugenio Mastrandrea è il Capitano Diego Martini in Don Matteo 14

Eugenio Mastrandrea è Diego Martini nella serie Don Matteo 14. È lui a prendere il comando della caserma dei carabinieri di Spoleto, imparando a dover collaborare con Don Massimo (Raoul Bova) e il Maresciallo Cecchini (Nino Frassica), due personaggi che in città sono spesso alla guida delle indagini.

La vita privata di Eugenio Mastrandrea

Eugenio Mastrandrea parla tre lingue: italiano, spagnolo (ha studiato presso il Liceo Español Cervantes di Roma) e l'inglese. Ha praticato karate, nuoto ed equitazione a livello agonistico. Sulla sua sfera personale mantiene il riserbo ed è difficile reperire informazioni sulla vita privata.