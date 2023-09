Massimo Giletti avvistato in Rai: “Al settimo piano per un incontro con i vertici dell’azienda” Massimo Giletti sarebbe stato avvistato a Viale Mazzini per un incontro con i vertici Rai, la notizia di Dagospia: “Dopo l’uscita da La7 si è parlato più volte di un suo ritorno in Rai”.

A cura di Gaia Martino

Massimo Giletti potrebbe star preparando il suo rientro in Rai. Dopo la chiusura di Non è l'Arena su La7, per il conduttore e giornalista si starebbe riaprendo una nuova porta in tv: Dagospia con una notizia flash ha fatto sapere che questa mattina si trovava a Viale Mazzini per un incontro con i vertici dell'azienda.

L'indiscrezione su Massimo Giletti avvistato a Viale Mazzini

Il giornalista questa mattina avrebbe fatto visita a Viale Mazzini dove, dopo aver raggiunto il settimo piano, avrebbe incontrato i vertici dell'azienda. Si è parlato più volte di un suo ipotetico ritorno in Rai e la notizia di Dagospia di poche ore fa avvalorerebbe le voci che circolano da diversi mesi.

Il contratto che legava Giletti a La7 si è concluso dopo la sospensione di Non è l'Arena, arrivata diverse settimane prima della chiusura del programma. La decisione arrivò da parte dell'editore, Urbano Cairo, il quale motivò la scelta sostenendo che "i costi della trasmissione erano diventati insostenibili", le parole al Festival della Tv di Dogliani.

I retroscena sul presunto ritorno di Giletti in Rai

Già ad inizio anno si iniziò a parlare di una vicinanza inusuale tra Massimo Giletti e la Rai. Fu TvBlog a parlare di una "trattativa in corso" essendo – all'epoca – "Fabio Fazio in scadenza". In quella occasione, però, il conduttore e giornalista smentì tale ipotesi essendo ancora in onda con il suo Non è l'Arena: "Voglio che sia chiaro per il rispetto che devo ad entrambe le aziende, sia a quella per cui ho lavorato in passato, sia a quella per cui resto a disposizione oggi”, fece sapere ad Adnkronos. Dopo il burrascoso addio a La7, però, le cose potrebbero cambiare. L'ad Rai, Roberto Sergio, durante la presentazione dei palinsesti 2023/2024 non escluse del tutto la possibilità di un ritorno a Viale Mazzini di Giletti: "Non escludo che in futuro possa essere una delle persone d'interesse per l'azienda, ma al momento non c'è nulla", la dichiarazione risalente allo scorso luglio.