La7 sospende Non è L’Arena, Massimo Giletti rimane a disposizione dell’azienda Terremoto senza precedenti in casa La7: sospeso Non è L’Arena. In una nota si legge che “Massimo Giletti resta a disposizione”.

La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma "Non è l'Arena" che da domenica prossima non sarà in onda. Lo rende noto la stessa emittente, che "ringrazia Massimo Giletti per il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione". Massimo Giletti rimane a disposizione dell'azienda, secondo quanto conferma l'Ansa. Un terremoto senza precedenti in casa La7. Da tempo si vociferava di una separazione tra il conduttore e la rete di Urbano Cairo, ma nessuno avrebbe immaginato un brusco stop a stagione ancora in corso.

Il futuro di Massimo Giletti

Una cosa sembra essere certa: il programma di Massimo Giletti non chiude per motivi di audience, ma per motivazioni molto più complesse. La sospensione di un programma televisivo a stagione in corso da parte di un editore è paragonabile all'esonero di un allenatore mentre il campionato si gioca ancora. Restando nella stessa proprietà e per fare un esempio praticissimo: è come se Urbano Cairo avesse esonerato Ivan Juric, allenatore del suo Torino. Va detto che i rapporti tra Massimo Giletti e Urbano Cairo sarebbero da diverso tempo molto tesi, in linea con voci sempre più insistenti di un ritorno del conduttore a Rai1, complice il sempre più probabile addio di Fabio Fazio e la chiusura del suo Che tempo che fa.

La storia di Massimo Giletti a La7

Il sodalizio tra Massimo Giletti e l'emittente La7 è cominciato nel mese di novembre del 2017 quando la rete di Urbano Cairo decise di accogliere il programma del giornalista e conduttore, a seguito di una serie di contestazioni e incomprensioni tra il conduttore e gli allora dirigenti del servizio pubblico. Lo stesso nome "Non è l'Arena" fa riferimento all'abbandono del precedente "L'Arena", in onda senza interruzioni dal 2004. La storia è finita dopo quasi sei anni. Un amore mai veramente sbocciato.