Speciale di La7 su Massimo Giletti rinviato, il giornalista a Enrico Mentana: “Situazione delicata” Enrico Mentana ha ricevuto un videomessaggio da parte di Massimo Giletti, dopo il quale ha deciso di rinviare lo speciale sul suo caso e sulla chiusura di Non è l’Arena, inizialmente previsto per domenica 23 aprile su La7.

A cura di Daniela Seclì

Enrico Mentana aveva annunciato che domenica 23 aprile avrebbe condotto su La7 uno speciale per fare chiarezza sul caso di Massimo Giletti e sulle motivazioni che hanno portato alla chiusura del programma Non è l'Arena. In queste ore, tuttavia, il giornalista ha ricevuto un videomessaggio da parte di Giletti, dopo il quale ha ritenuto opportuno annullare la messa in onda della puntata speciale.

Massimo Giletti rifiuta l'invito allo speciale: cosa ha detto a Enrico Mentana

Massimo Giletti, nel video pubblicato da La7, ha spiegato a Enrico Mentana perché ha ritenuto opportuno sottrarsi all'invito a prendere parte allo speciale che lo riguarda. Il giornalista ha dichiarato:

Ci sono vicende che non si possono risolvere all'interno di uno studio televisivo. Ci sono dei luoghi deputati per farlo, cioè gli uffici di un'azienda. Altrimenti si rischia di finire all'interno di un'aula di tribunale. Sono appena uscito dalla Procura di Firenze e questo vi fa capire la situazione complessa, difficile e delicata che stiamo vivendo. Per questo, pur dicendo davvero grazie ad Enrico Mentana, non mi è possibile partecipare allo speciale previsto per domenica su La7.

Massimo Giletti ha continuato: "Lo devo soprattutto ai magistrati che stanno lavorando su questa indagine, lo devo per rispetto a me stesso. Io devo e parlerò sicuramente. Ma questo non è il momento giusto per farlo e forse non è neanche il modo giusto".

Rinviato lo speciale di La7 su Massimo Giletti: la decisione di Enrico Mentana

Enrico Mentana – dopo avere parlato con Massimo Giletti – ha raccolto l'invito a evitare lo speciale sul suo conto e sulla chiusura di Non è l'Arena, almeno fino a quando lo stesso giornalista non sarà nelle condizioni di potersi esporre e raccontare la sua verità: