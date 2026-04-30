Incontro tra Massimo Giletti e l’ad Rai Giampaolo Rossi: il giornalista punta al rinnovo del contratto

Dopo la chiusura de Lo Stato delle cose, il programma di Massimo Giletti, in onda su Rai3 in prima serata, il giornalista avrebbe avuto un incontro con l'amministratore delegato Rai, Giampaolo Rossi, affinché si decidessero le sorti del contratto in scadenza. Sembrerebbe che la via del rinnovo sia stata tracciata, ma è ancora l'inizio di quella che pare essere una trattativa nient'affatto breve.

Massimo Giletti verso il rinnovo del contratto in Rai

L'indiscrezione è firmata da Dagospia, secondo cui l'incontro si sarebbe consumato in questi giorni e vedrebbe il giornalista pronto al tutto per tutto per confermare il suo posto in Rai. In questi mesi, durante i quali si è parlato della chiusura anticipata del suo programma, non sono mancate le frecciatine da parte di Giletti, rivolte ai piani alti della Rai e alle quali ha puntualmente risposto il direttore dell'approfondimento Paolo Corsini, che ha più volte sottolineato come non ci sia stata alcuna volontà di chiudere il programma prima del previsto, ma si è reso necessario a seguito di un taglio di budget.

Sul tavolo, quindi, nell'incontro con l'amministratore delegato Rossi, c'è la permanenza in Rai di Massimo Giletti che, d'altro canto, con Lo Stato delle cose aveva risollevato l'andamento della prima serata di Rai 3, considerando che il programma ha raggiunto anche l'8% di telespettatori, dati piuttosto significativi, soprattutto in una collocazione come quella del lunedì. Il rinnovo contrattuale, a conti fatti, non sarebbe così lontano, ma è chiaro che pesi e non poco il fatto che il prossimo anno ci saranno elezioni, come fa notare la testata di D'Agostino, secondo cui un programma d'inchiesta giornalistica potrebbe suscitare qualche malcontento. Prima dei prossimi palinsesti televisivi manca ancora qualche mese, fino a luglio, infatti, saranno molti i nodi da dover sciogliere per delineare quello che sarà il nuovo anno televisivo, con o senza sorprese.