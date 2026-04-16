Massimo Giletti, la Rai fa chiarezza: “Nessuna chiusura anticipata ma taglio del budget”

Lo stato delle cose, programma condotto da Massimo Giletti, ha chiuso lunedì 13 aprile. Nelle scorse settimane il giornalista ha lanciato una frecciatina velenosa alla Rai, dichiarando che non avrebbe potuto seguire gli sviluppi di Garlasco: "Non ci saremo in onda perché si sa che fine fanno i programmi che funzionano". Dopo queste parole si è innescato un botta e risposta con l'azienda e c'è chi ha parlato di una chiusura anticipata del programma di Rai3. In queste ore, il direttore dell'Approfondimento Rai Paolo Corsini è intervenuto per mettere un punto: "Nessuna chiusura anticipata del suo programma, ma scelte editoriali e nuove pianificazioni dovute al taglio di budget delle direzioni di genere che hanno avuto un impatto su tutte le direzioni".

Monica Maggioni al posto di Massimo Giletti su Rai3

Da lunedì 20 aprile, Lo stato delle cose di Massimo Giletti cede il posto a Newsroom di Monica Maggioni. Il programma ha concluso questa edizione con 1.205.000 spettatori e l'8% di share. Si è parlato a lungo di una chiusura anticipata. Ma il direttore dell'approfondimento Rai Paolo Corsini ha smentito questa eventualità, anzi ha aggiunto che il programma di Rai3 è finito due settimane dopo il previsto. Che si concludesse ad aprile era già stato annunciato durante la presentazione dei palinsesti: "Abbiamo addirittura allungato con due speciali che erano rimasti inevasi".

Il futuro di Massimo Giletti

Nelle scorse settimane, Corsini aveva rimproverato a Giletti di avere "utilizzato spazi del programma per esprimere rimostranze nei confronti dell'Azienda per cui ora lavora". Nel corso della presentazione del programma Newsroom di Monica Maggioni ha voluto ridimensionare l'accaduto: "Nessun dissing. Il mio era solo un richiamo alle disposizioni aziendali". E sul futuro di Massimo Giletti in Rai si è detto fiducioso:

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